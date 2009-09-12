Joaquín Morales [Марк только что рассказал о своём первом опыте военного фотографа, связанном с убийством мальчика] Почему ты думаешь, что этот случай так на тебя повлиял?

Mark Walsh Не знаю. Наверное, я почувствовал себя ответственным.

Joaquín Morales Возможно, если бы тебя там не было, он бы не побежал. Солдаты не стали бы стрелять, да?

Mark Walsh [после паузы] Наверное, да...

Joaquín Morales Это вполне логично. Ты чувствуешь себя виноватым, потому что во многом так и есть. Думаешь, я слишком строг? Скольким людям ты рассказал эту историю, Марк? Четырём? Трем? Двум? Двадцати? И что они говорят? «О, не вините себя». «Да нет, это не твоя вина». «Нет, ты ничего не мог сделать». Я прав? Ты искал у других прощения, но, как ты понял, они не могут его дать. Мы не можем избавиться от боли, нам придётся нести её с собой вечно. Вот что значит жить. Но я могу помочь тебе жить с этой болью. Посмотри на меня!

[Марк переводит взгляд на него]