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Постер фильма Сортировка
7.1
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7.1

Сортировка

, 2009
Triage
Ирландия, Бельгия / триллер, драма, мистика / 18+
Постер фильма Сортировка
7.1

О фильме

Время действия — конец 80-х годов. Однажды военный фотограф Марк Уолш возвращается домой с опаснейшего задания без коллеги и лучшего друга…

В ролях

Колин Фаррелл
Колин Фаррелл
Mark Walsh
Кристофер Ли
Кристофер Ли
Паз Вега
Паз Вега
Elena Morales
Бранко Джурич
Др. Тальцани
Келли Райлли
Келли Райлли
Diane
Джэми Сивз
David
Mozaffar Shafeie
Talzani's Assitant
Kae Bahar
Wounded Man
Луис Каледжо
Pesh Merga Commander
Алекс Спийксма
Pesh Merga Sergeant
Йен Макэлхинни
Йен Макэлхинни
Ivan
Режиссер Данис Танович
Сценарист Данис Танович, Скотт Андерсон
Композитор Лусио Годой
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Ирландия / Бельгия
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2009
Премьера онлайн 9 июля 2022
Премьера в мире 12 сентября 2009
Дата выхода
8 апреля 2010 Босния и Герцеговина
9 июня 2010 Бразилия
20 марта 2010 Великобритания
25 января 2011 Германия
11 марта 2010 Дания
13 ноября 2009 Испания
27 ноября 2009 Италия
25 февраля 2010 Кувейт
29 января 2010 Норвегия
8 декабря 2011 Португалия
5 марта 2010 Румыния
25 мая 2012 Тайвань
16 июня 2010 Франция
5 марта 2010 Швеция
MPAA R
Сборы в мире $563 760
Производство Parallel Film Productions, Asap Films, Freeform Spain
Другие названия
Triage, Trijaža, Shell Shock, Testemunhas de uma Guerra, Az igazság nyomában, Büyük Gizem, Darman-napazir, Eyes of War, Os Olhos da Guerra, Rūšiavimas, Selekcja, Stigmiotypa polemou, Testigos de guerra, Triaaz, Triaza, Vittne till ett krig, Στιγμιότυπα πολέμου, Незараснали рани, Очите на войната, Сортировка, Сортування, 戦場カメラマン 真実の証明, 验伤

Рейтинг фильма

7.1
Оцените 10 голосов
6.5 IMDb

Цитаты

Joaquín Morales [Марк только что рассказал о своём первом опыте военного фотографа, связанном с убийством мальчика] Почему ты думаешь, что этот случай так на тебя повлиял?
Mark Walsh Не знаю. Наверное, я почувствовал себя ответственным.
Joaquín Morales Возможно, если бы тебя там не было, он бы не побежал. Солдаты не стали бы стрелять, да?
Mark Walsh [после паузы] Наверное, да...
Joaquín Morales Это вполне логично. Ты чувствуешь себя виноватым, потому что во многом так и есть. Думаешь, я слишком строг? Скольким людям ты рассказал эту историю, Марк? Четырём? Трем? Двум? Двадцати? И что они говорят? «О, не вините себя». «Да нет, это не твоя вина». «Нет, ты ничего не мог сделать». Я прав? Ты искал у других прощения, но, как ты понял, они не могут его дать. Мы не можем избавиться от боли, нам придётся нести её с собой вечно. Вот что значит жить. Но я могу помочь тебе жить с этой болью. Посмотри на меня!
[Марк переводит взгляд на него]
Joaquín Morales Мне восемьдесят шесть лет. Я потерял всю свою семью: родителей, братьев и сестер, жену. И всё же я здесь, я могу улыбаться, и мир по-прежнему прекрасен.

Отзывы о фильме

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