Спайдерхед, 2022

Фильм был создан командой профессионалов во главе с прославленным режиссером Джозефом Косински. Он является мастером по созданию эффектных боевиков, в числе которых недавний «Топ Ган: Мэверик» и захватывающий «Обливион». Для ленты были задействованы известные актеры: Крис Хемсворт, Майлз Теллер, Джерни Смоллетт, которые ранее уже имели опыт съемок в боевиках и фантастических фильмах.
Для Криса Хемсворта роль злодея в карьере стала первой. Он покорил съемочную группу полной отдачей образу персонажа, нетипичного для него. Хемсворт был заинтересован в данной роли и потратил много времени на подготовку, чтобы его герой получился достойным, реалистичным и понравился зрителю. Он раздвигает границы дозволенного и свободы воли, доходя в своих экспериментах до крайностей, при этом не теряет очарования на экране.
Фильм сделан дорого и со вкусом: суперсовременная тюрьма без жестких ограничений, красочные виды на океан и растительность, новые секретные технологии. При этом кадры не перегружены количеством деталей, так как строились по принципу минимализма.
Основные съемки фильма велись в австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд. Также некоторые сцены были сняты в пригороде Бродбич, и в 12 километрах от побережья штата, на острове Гамильтон. Для съемок были задействованы многие локации сельской местности Авантаун.
И Крис Хемсворт, и Майлз Теллер снимались в супергеройских фильмах, основанных на комиксах Marvel: первый играет Тора в кинематографической вселенной, а второй – Рида Ричардса (или мистера Фантастик) в фильме «Фантастическая четверка» 2015 года. Кроме того, актриса Джерни Смоллетт сыграла Черную Канарейку в фильме DCEU «Хищные птицы» 2020 года.
Режиссер Джозеф Косински почти одновременно, с разницей в месяц, представляет две громкие премьеры: «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом и «Спайдерхед» для Netflix. Для постановщика это очень короткий срок между релизами. Известно также, что к предпродакшену «Спайдерхед» Косински приступил сразу после того, как передал все дела по «Топ Гану». Фильмы удалось реализовать качественно, так как они предназначены для разной аудитории и выпуск состоится для разных сред: кинотеатральной и потоковой.
Заключенный сверхсовременного исправительного учреждения участвует в исследовании управляющих эмоциями веществ и начинает задаваться вопросом, для чего они нужны.