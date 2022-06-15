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Спайдерхед Спайдерхед
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Spiderhead

Спайдерхед, 2022

2022 / США
5.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фильм был создан командой профессионалов во главе с прославленным режиссером Джозефом Косински. Он является мастером по созданию эффектных боевиков, в числе которых недавний «Топ Ган: Мэверик» и захватывающий «Обливион». Для ленты были задействованы известные актеры: Крис Хемсворт, Майлз Теллер, Джерни Смоллетт, которые ранее уже имели опыт съемок в боевиках и фантастических фильмах.

Для Криса Хемсворта роль злодея в карьере стала первой. Он покорил съемочную группу полной отдачей образу персонажа, нетипичного для него. Хемсворт был заинтересован в данной роли и потратил много времени на подготовку, чтобы его герой получился достойным, реалистичным и понравился зрителю. Он раздвигает границы дозволенного и свободы воли, доходя в своих экспериментах до крайностей, при этом не теряет очарования на экране.

Фильм сделан дорого и со вкусом: суперсовременная тюрьма без жестких ограничений, красочные виды на океан и растительность, новые секретные технологии. При этом кадры не перегружены количеством деталей, так как строились по принципу минимализма.

Основные съемки фильма велись в австралийском городе Голд-Кост, штат Квинсленд. Также некоторые сцены были сняты в пригороде Бродбич, и в 12 километрах от побережья штата, на острове Гамильтон. Для съемок были задействованы многие локации сельской местности Авантаун.

И Крис Хемсворт, и Майлз Теллер снимались в супергеройских фильмах, основанных на комиксах Marvel: первый играет Тора в кинематографической вселенной, а второй – Рида Ричардса (или мистера Фантастик) в фильме «Фантастическая четверка» 2015 года. Кроме того, актриса Джерни Смоллетт сыграла Черную Канарейку в фильме DCEU «Хищные птицы» 2020 года.

Режиссер Джозеф Косински почти одновременно, с разницей в месяц, представляет две громкие премьеры: «Топ Ган: Мэверик» с Томом Крузом и «Спайдерхед» для Netflix. Для постановщика это очень короткий срок между релизами. Известно также, что к предпродакшену «Спайдерхед» Косински приступил сразу после того, как передал все дела по «Топ Гану». Фильмы удалось реализовать качественно, так как они предназначены для разной аудитории и выпуск состоится для разных сред: кинотеатральной и потоковой.

Заключенный сверхсовременного исправительного учреждения участвует в исследовании управляющих эмоциями веществ и начинает задаваться вопросом, для чего они нужны.

5.3 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2022
Премьера онлайн 17 июня 2022
Премьера в мире 15 июня 2022
Возраст 18+
Стрим-сервис Netflix
Режиссер
Джозеф Косински
Джозеф Косински
В ролях
Крис Хемсворт
Крис Хемсворт
Джерни Смоллетт
Джерни Смоллетт
Майлз Теллер
Майлз Теллер
Тесс Хобрич
Чарльз Парнелл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Спайдерхед 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
Недалекое будущее. В этом «прекрасном» мире у осужденных за различные преступления есть право выбора — коротать срок в обыкновенной тюрьме строгого режима или стать подопытной крысой. Корпорация, принадлежащая ученому Стиву Абнести (Крис Хемсворт), приглашает заключенных к участию в испытании новых медицинских препаратов. По заверению Абнести, после тестирования психотропных веществ на людях препараты могут поступить на всемирный рынок — и, как говорится, перевернуть…
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Появились новые отрывки из фильмов «Серый человек» и «Спайдерхед» Очередные амбициозные проекты Netflix.
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8 июня 2022 09:38
Ученый Крис Хемсворт тестирует опасные вещества в секретной тюрьме в трейлере фильма «Спайдерхед» Будут непредвиденные последствия.
Написать
18 мая 2022 10:14
Компьютерный гений, гонщик и лидер секты: фильмы с Крисом Хемсвортом, которые вы могли пропустить 11 августа одному из главных красавчиков киновселенной Marvel, ставшему каноническим Тором для миллионов зрителей по всему миру, Крису Хемсворту исполняется 38 лет. Если вы не любитель Marvel, вы наверняка видели актера в «Хижине в лесу» или «Белоснежке и охотнике». Мы же расскажем вам о других фильмах с участием Хемсворта, которые тоже стоят внимания.
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9 августа 2021 19:00
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