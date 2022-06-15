Спайдерхед, 2022

Фильм был создан командой профессионалов во главе с прославленным режиссером Джозефом Косински. Он является мастером по созданию эффектных боевиков, в числе которых недавний «Топ Ган: Мэверик» и захватывающий «Обливион». Для ленты были задействованы известные актеры: Крис Хемсворт, Майлз Теллер, Джерни Смоллетт, которые ранее уже имели опыт съемок в боевиках и фантастических фильмах.

Для Криса Хемсворта роль злодея в карьере стала первой. Он покорил съемочную группу полной отдачей образу персонажа, нетипичного для него. Хемсворт был заинтересован в данной роли и потратил много времени на подготовку, чтобы его герой получился достойным, реалистичным и понравился зрителю. Он раздвигает границы дозволенного и свободы воли, доходя в своих экспериментах до крайностей, при этом не теряет очарования на экране.

Фильм сделан дорого и со вкусом: суперсовременная тюрьма без жестких ограничений, красочные виды на океан и растительность, новые секретные технологии. При этом кадры не перегружены количеством деталей, так как строились по принципу минимализма.