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Девственницы-самоубийцы Девственницы-самоубийцы
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The Virgin Suicides

Девственницы-самоубийцы, 1999

1999 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
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О фильме

70-е годы, маленький городок в американской провинции. В семье Лисбон пять дочерей-подростков. После того, как 13-летняя Сесилия кончает жизнь самоубийством, ее оставшиеся в живых сестры становятся объектом пристального внимания всех жителей городка, особенно соседских парней, устраивающих за девочками настоящую слежку. Желая оградить дочерей от окружающих, родители постепенно прекращают всяческое общение с внешним миром и запрещают дочерям выходить из дома, что влечет за собой трагический конец.

7.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.2
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 1999
Премьера в России 19 мая 1999
Премьера в мире 19 мая 1999
Возраст 16+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
София Коппола
София Коппола
В ролях
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Кирстен Данст
Кирстен Данст
Джош Хартнетт
Джош Хартнетт
Скотт Гленн
Скотт Гленн
Дэнни ДеВито
Дэнни ДеВито
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Девственницы-самоубийцы 3 постера
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саундтрек фильма Девственницы-самоубийцы
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