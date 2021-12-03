Окно во двор, 1954

Фотограф Эл Би Джеффрис попадает в автоаварии и ломает ногу. Теперь он вынужден безвылазно сидеть в своей шикарной нью-йоркской квартире. От скуки герой проводит все свое время, наблюдая из заднего окна за своими соседями. Неуемное любопытство героя сменяется ужасом, когда он начинает подозревать, что некий человек во дворе, возможно, убил свою жену. Джефф подключает к расследованию модного консультанта Лиза Фремонт и свою медсестру Стеллу. Смогут ли они раскрыть преступление?
Прикованный из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортер от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Действие происходит в Гринвич Вилледж. Постоянные наблюдения наталкивают его на подозрение, что один из соседей убил свою жену.