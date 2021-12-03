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Окно во двор, 1954

1954 / США
7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
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Причины посмотреть Факты О фильме

Фотограф Эл Би Джеффрис попадает в автоаварии и ломает ногу. Теперь он вынужден безвылазно сидеть в своей шикарной нью-йоркской квартире. От скуки герой проводит все свое время, наблюдая из заднего окна за своими соседями. Неуемное любопытство героя сменяется ужасом, когда он начинает подозревать, что некий человек во дворе, возможно, убил свою жену. Джефф подключает к расследованию модного консультанта  Лиза Фремонт и свою медсестру Стеллу. Смогут ли они раскрыть преступление?

  • Хичкок дал Джорджин Дарси самой поставить хореографию для своей героини, мисс Торсо. Единственное ограничение режиссера заключалось в том, что он запретил ей брать профессиональные уроки танца, так как он хотел, чтобы она сохранила изящную неточность танцора-любителя.
  • Весь фильм снимался в одной локации, что потребовало многих месяцев планирования и строительства. Декорация квартиры и двора имела девяносто восемь футов в ширину и сто восемьдесят пять в длину, и стала одной из крупнейших декораций в истории. 
  • По словам Джеймса Стюарта, вся группа сходила с ума по Грейс Келли. «Все просто сидели и ждали, когда она придет, мы могли бы просто посмотреть на нее». Стюарт также высоко оценил актерские способности юной дивы.

Прикованный из-за сломанной ноги к инвалидному креслу фоторепортер от скуки начинает наблюдать за соседями, живущими в его же доме, чьи окна выходят во внутренний двор. Действие происходит в Гринвич Вилледж. Постоянные наблюдения наталкивают его на подозрение, что один из соседей убил свою жену.

7.5 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 8.5
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 1954
Премьера онлайн 3 декабря 2021
Премьера в мире 1 августа 1954
Режиссер
Альфред Хичкок
Альфред Хичкок
В ролях
Джеймс Стюарт
Грэйс Келли
Грэйс Келли
Уэнделл Кори
Телма Риттер
Рэймонд Берр
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Окно во двор 2 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Росторопша 6 июля 2021, 15:23
Фильм отличный! Пересматриваю его очень часто 🙉
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