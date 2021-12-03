Окно во двор, 1954

Во власти пространства: 5 фильмов о том, как люди становятся заложниками своего положения

Кажется, тема заточения в кинематографе уже давно попала в категорию вечных. Режиссеры «запирали» своих героев в самых разных пространствах — от номера в отеле до бункера. Или в длинном туннеле, как в вышедшем 26 марта фильме из Норвегии «Туннель: Опасно для жизни». К премьере картины составили список фильмов, где мир персонажей сужается до очень небольших размеров.