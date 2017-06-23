Фотоувеличение, 1966

Сюжет фильма навеян рассказом Хулио Кортасара. Это первый фильм Микеланджело Антониони на английском языке. Детективные приключения фотографа, случайно заснявшего убийство, разрастаются до размеров философской притчи о том, что мир непознаваем, а жизнь есть сон. Человек видит только оболочку, он никогда не знает, что происходит на самом деле. Нарушена граница между подлинным и мнимым, между иллюзией и действительностью.