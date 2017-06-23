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Blowup

Фотоувеличение, 1966

1966 / Великобритания / Италия
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14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
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Философская притча Микеланджело Антониони о том, что мир невозможно познать
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Причины посмотреть О фильме

- две номинации на премию "Оскар" - за лучшую режиссуру и лучший сценарий (Микеланджело Антониони)

Сюжет фильма навеян рассказом Хулио Кортасара. Это первый фильм Микеланджело Антониони на английском языке. Детективные приключения фотографа, случайно заснявшего убийство, разрастаются до размеров философской притчи о том, что мир непознаваем, а жизнь есть сон. Человек видит только оболочку, он никогда не знает, что происходит на самом деле. Нарушена граница между подлинным и мнимым, между иллюзией и действительностью.

7.0 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 7.5
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 1966
Премьера в России 23 июня 2017
Премьера в мире 18 декабря 1966
Возраст 18+
Прокатчик Иноекино
Режиссер
Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
В ролях
Ванесса Редгрейв
Ванесса Редгрейв
Дэвид Хеммингс
Дэвид Хеммингс
Сара Майлз
Сара Майлз
Джейн Биркин
Джейн Биркин
Джиллиан Хиллс
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Фотоувеличение 4 постера
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