Приключение, 1960

Лучший фильм - 1960, Киноакадемия Великобритании;
Участие в конкурсе - 1960, Каннский МКФ;
Гран при - 1960, Каннский МКФ;
Лучший иностранный фильм - 1961, Нью-Йоркский кружок кинокритиков;
Лучшее иностранное исполнение женской роли (номинация - М. Витти) - 1961, Киноакадемия Великобритании.
Анна, дочь известного дипломата, ее жених Сандро и подруга Клаудиа с друзьями отправляются в море на яхте. На одном из скалистых островков Анна внезапно исчезает. Во время поисков Сандро и Клаудиа влюбляются друг в друга...