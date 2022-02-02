Приключение, 1960

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о выходе в прокат Причины посмотреть О фильме Лучший фильм - 1960, Киноакадемия Великобритании;

Участие в конкурсе - 1960, Каннский МКФ;

Гран при - 1960, Каннский МКФ;

Лучший иностранный фильм - 1961, Нью-Йоркский кружок кинокритиков;

Лучшее иностранное исполнение женской роли (номинация - М. Витти) - 1961, Киноакадемия Великобритании. Развернуть Анна, дочь известного дипломата, ее жених Сандро и подруга Клаудиа с друзьями отправляются в море на яхте. На одном из скалистых островков Анна внезапно исчезает. Во время поисков Сандро и Клаудиа влюбляются друг в друга... Развернуть 7.2 Оцените 13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8 Продолжительность 2 часа 25 минут Год выпуска 1960 Премьера в мире 15 мая 1960 Режиссер Микеланджело Антониони В ролях Габриэле Ферцетти Моника Витти Леа Массари Все актеры и съемочная группа 2 постера

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