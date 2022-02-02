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Приключение
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The Adventure

Приключение, 1960

1960 / Италия / Франция
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13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
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Причины посмотреть О фильме

Лучший фильм - 1960, Киноакадемия Великобритании;
Участие в конкурсе - 1960, Каннский МКФ;
Гран при - 1960, Каннский МКФ;
Лучший иностранный фильм - 1961, Нью-Йоркский кружок кинокритиков;
Лучшее иностранное исполнение женской роли (номинация - М. Витти) - 1961, Киноакадемия Великобритании.

Анна, дочь известного дипломата, ее жених Сандро и подруга Клаудиа с друзьями отправляются в море на яхте. На одном из скалистых островков Анна внезапно исчезает. Во время поисков Сандро и Клаудиа влюбляются друг в друга...

7.2 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 7.8
Продолжительность 2 часа 25 минут
Год выпуска 1960
Премьера в мире 15 мая 1960
Режиссер
Микеланджело Антониони
Микеланджело Антониони
В ролях
Габриэле Ферцетти
Моника Витти
Леа Массари
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Приключение 2 постера
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Умерла знаменитая итальянская актриса Моника Витти Ей было 90 лет. 
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2 февраля 2022 15:23
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