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Авария, 1997

1997 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 7
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О фильме
Джефф и Эми Тейлор решили переехать к новому месту жительства в Сан-Диего на дорогом джипе. По дороге Джефф чуть не врезался в пикап с двумя местными отморозками. А когда джип неожиданно заглох на обочине пустынной трассы, водитель попутного трейлера Рэд Барр предложил подвезти Эми до ближайшего телефона, а Джефф остался охранять машину. С этого момента его жизнь превращается в кошмарный сон. В придорожном кафе, где он договорился встретиться с женой, Джефф не находит Эми. Оказывается, доморощенные бандиты решили взять за похищенную женщину выкуп. И тогда миролюбивый обыватель Джефф, вырвавшись из-под стволов вымогателей, сам превращается в безжалостного охотника…
6.9 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 1997
Премьера в России 2 мая 1997
Премьера в мире 24 апреля 1997
Возраст 18+
MPAA R
Бюджет $36 000 000
Режиссер
Джонатан Мостоу
Джонатан Мостоу
В ролях
Курт Рассел
Курт Рассел
Джек Ноузуорти
Джек Ноузуорти
Рекс Линн
Рекс Линн
Рич Бринкли
М. К. Гейни
М. К. Гейни
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Авария 2 постера
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