Авария, 1997

Джефф и Эми Тейлор решили переехать к новому месту жительства в Сан-Диего на дорогом джипе. По дороге Джефф чуть не врезался в пикап с двумя местными отморозками. А когда джип неожиданно заглох на обочине пустынной трассы, водитель попутного трейлера Рэд Барр предложил подвезти Эми до ближайшего телефона, а Джефф остался охранять машину. С этого момента его жизнь превращается в кошмарный сон. В придорожном кафе, где он договорился встретиться с женой, Джефф не находит Эми. Оказывается, доморощенные бандиты решили взять за похищенную женщину выкуп. И тогда миролюбивый обыватель Джефф, вырвавшись из-под стволов вымогателей, сам превращается в безжалостного охотника…

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