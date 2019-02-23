Заклятье. Сдается комната, 2019

Легенда хорроров Лин Шэй на этот раз играет мечтательную, оторванную от земли и несчастную вдову Джойс. После смерти мужа, который всегда владел всеми деньгами в их семье, Джойс обнаруживает, что их финансы в плачевном состоянии. Чтобы как-то поправить своё положение и скрасить одиночество вдова решает сдавать в аренду комнату в большом опустевшем доме. Так у Джойс сначала появляется добрая приятельница Сара, к которой вдова проникается почти материнскими чувствами, а затем и объект романтической влюбленности — молодой тихий красавец Боб. Ради нового жильца Джойс даже обновит свой гардероб и вновь радостно примется за готовку. Но увлеченная бульварными романами одинокая старушка только с виду безобидная чудачка. И её новым приятелям лучше бы пораньше понять, что они давно играют с огнем.