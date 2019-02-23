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Заклятье. Сдается комната
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Заклятье. Сдается комната, 2019

2019 / США
5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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О фильме

Легенда хорроров Лин Шэй на этот раз играет мечтательную, оторванную от земли и несчастную вдову Джойс. После смерти мужа, который всегда владел всеми деньгами в их семье, Джойс обнаруживает, что их финансы в плачевном состоянии. Чтобы как-то поправить своё положение и скрасить одиночество вдова решает сдавать в аренду комнату в большом опустевшем доме. Так у Джойс сначала появляется добрая приятельница Сара, к которой вдова проникается почти материнскими чувствами, а затем и объект романтической влюбленности — молодой тихий красавец Боб. Ради нового жильца Джойс даже обновит свой гардероб и вновь радостно примется за готовку. Но увлеченная бульварными романами одинокая старушка только с виду безобидная чудачка. И её новым приятелям лучше бы пораньше понять, что они давно играют с огнем.

5.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 21 минута
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 7 мая 2019
Премьера в мире 23 февраля 2019
Возраст 18+
В ролях
Лин Шэй
Лин Шэй
Райан Очоа
Райан Очоа
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Заклятье. Сдается комната 2 постера
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