Гарри Поттер и Тайная Комната, 2002

Юный волшебник Гарри Поттер томится дома у своих дяди и тети в ожидании нового учебного года. Его возвращению в Хогвартс стремится помешать домовой эльф Добби, убежденный, что в школе мальчика ждет лишь преждевременная гибель. Полный решимости спасти Гарри, Добби сначала обрушивает праздничный торт на голову жены потенциального бизнес-партнера его дяди, а потом и вовсе замуровывает волшебный проход к поезду, ведущему к поезду в школу чародейства и волшебства.
С горем пополам добравшись до Хогвартса, Гарри сталкивается с по-настоящему серьезными неприятностями: в старинном замке завелось таинственное чудовище, один за другим убивающее студентов, и все вокруг почему-то уверены, что именно Гарри способен им управлять.
Мальчику предстоит уничтожить монстра, очистить свое доброе имя и узнать самые страшные тайны становления лорда Волан-де-Морта.
«Гарри Поттер и тайная комната» — самая любимая книга Дэниела Рэдклиффа из всей серии. А сумма его актерского гонорара за участие фильма из-за вмешательства Профсоюза актеров была увеличена почти в двадцать раз.
Съемки фильма начались через три дня после выхода в прокат первой части франшизы.
Роль молодого Хагрида исполнил его постоянный дублер.
Роль Добби исполнил теннисный мячик, привязанный к трости и впоследствии обработанный с помощью компьютерной графики.
Во время съемок сцены столкновения Гарри и Рона с Гремучей ивой было уничтожено 14 машин модели Ford Anglia.
Тайная комната является самой большой декорацией, построенной за все части саги: она достигает 76 метров в длину и 37 в высоту.
Четверо детей режиссера, все большие фанаты книги, появляются в фильме в эпизодических ролях.
Роль Плаксы Миртл исполнила 37-летняя актриса, а Тома Реддла — 23-летний актер.
Фильм был настолько ожидаем фанатами, что продажи билетов начались за месяц до премьеры, а выход серьезно трейлера поднял кассовые сборы фильма «Скуби-Ду».
Оператор фильма Роджер Пратт стремился придать фильму более мрачное и тревожное настроение, что отражало бы рост главных героев и развитие истории. Они с режиссером фильма Крисом Коламбусом приняли решение использовать для съемок ручные камеры, чтобы получить больше свободы движения по тесным коридорам замка.
Серпентарго или парселтанг, змеиный язык, знание которого внезапно обнаруживает в себе Гарри, был создан Кембриджским профессором лингвистики, Фрэнсисом Ноланом. Фонетически он состоит только из твердых и шипящих звуков, а в грамматическом построении предложения есть только подлежащее и сказуемое.
Для озвучания крика Мандрагор звукорежиссер Рэнди Том скомбинировал плач новорожденных детей с криками женщин. Он стремился сделать звук как можно более экзотичным, чтобы зритель подумал, что раньше он ничего подобного уж точно не слышал. Для рева Василиска Том смешал свой собственный голос, тигриный рык, лошадиное ржание и пение слона.
На то, чтобы создать графику для 950 кадров фильма, ушло более девяти месяцев. Основные силы студии ушли на оживление Арагога. Аниматроник гигантского паука был три метра в высоту и 5 в ширину, весил три четверти тонны, а для того, чтобы управлять им, требовалось 15 человек. Гремучая Ива также была комбинацией натуральных и компьютерных эффектов. Для создания сцены столкновения были созданы модели размером в треть от оригинала, которая из-за ракурса и перспективы создавала иллюзию дерева высотой более 30 метров. Авторы спецэффектов считают эту сцену самой технически сложной в фильме. Также трудности представляли анимации Добби, Мандрагор, Фоукса и Василиска.
Какая продолжительность фильма?
Фильм длится ровно 2 час 41 минут.
В каком году вышел фильм?
Мировая премьера фильма состоялась 3 ноября 2002 года. В России премьера прошла 24 декабря 2002 года.
Какой возрастной рейтинг у фильма?
12+
Кто режиссер фильма?
Режиссером фильма выступил Крис Коламбус
Кто исполнил главную роль?
В главной роли в фильме снялся Дэниэл Рэклифф
Гарри Поттер переходит на второй курс Школы чародейства и волшебства "Хогвартс". Эльф Добби предупреждает Гарри об опасности, которая поджидает его там, и просит больше не возвращаться в школу. Но Гарри не слушает эльфа, возвращается в школу и становится свидетелем ужасных событий...