Гарри Поттер и Тайная Комната, 2002

«Гарри Поттер и тайная комната» — самая любимая книга Дэниела Рэдклиффа из всей серии. А сумма его актерского гонорара за участие фильма из-за вмешательства Профсоюза актеров была увеличена почти в двадцать раз.

Съемки фильма начались через три дня после выхода в прокат первой части франшизы.

Роль молодого Хагрида исполнил его постоянный дублер.

Роль Добби исполнил теннисный мячик, привязанный к трости и впоследствии обработанный с помощью компьютерной графики.

Во время съемок сцены столкновения Гарри и Рона с Гремучей ивой было уничтожено 14 машин модели Ford Anglia.

Тайная комната является самой большой декорацией, построенной за все части саги: она достигает 76 метров в длину и 37 в высоту.

Четверо детей режиссера, все большие фанаты книги, появляются в фильме в эпизодических ролях.

Роль Плаксы Миртл исполнила 37-летняя актриса, а Тома Реддла — 23-летний актер.

Фильм был настолько ожидаем фанатами, что продажи билетов начались за месяц до премьеры, а выход серьезно трейлера поднял кассовые сборы фильма «Скуби-Ду».

Оператор фильма Роджер Пратт стремился придать фильму более мрачное и тревожное настроение, что отражало бы рост главных героев и развитие истории. Они с режиссером фильма Крисом Коламбусом приняли решение использовать для съемок ручные камеры, чтобы получить больше свободы движения по тесным коридорам замка.

Серпентарго или парселтанг, змеиный язык, знание которого внезапно обнаруживает в себе Гарри, был создан Кембриджским профессором лингвистики, Фрэнсисом Ноланом. Фонетически он состоит только из твердых и шипящих звуков, а в грамматическом построении предложения есть только подлежащее и сказуемое.

Для озвучания крика Мандрагор звукорежиссер Рэнди Том скомбинировал плач новорожденных детей с криками женщин. Он стремился сделать звук как можно более экзотичным, чтобы зритель подумал, что раньше он ничего подобного уж точно не слышал. Для рева Василиска Том смешал свой собственный голос, тигриный рык, лошадиное ржание и пение слона.

На то, чтобы создать графику для 950 кадров фильма, ушло более девяти месяцев. Основные силы студии ушли на оживление Арагога. Аниматроник гигантского паука был три метра в высоту и 5 в ширину, весил три четверти тонны, а для того, чтобы управлять им, требовалось 15 человек. Гремучая Ива также была комбинацией натуральных и компьютерных эффектов. Для создания сцены столкновения были созданы модели размером в треть от оригинала, которая из-за ракурса и перспективы создавала иллюзию дерева высотой более 30 метров. Авторы спецэффектов считают эту сцену самой технически сложной в фильме. Также трудности представляли анимации Добби, Мандрагор, Фоукса и Василиска.