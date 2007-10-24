Второе дыхание, 2007

Авторитетный преступник Гюстав Менда сбегает из тюрьмы. Несмотря на свой высокий статус в криминальных кругах, мужчина больше не собирается возвращаться к грязному ремеслу. Возлюбленная героя, владелица парижского ресторанчика Мануш, и ее телохранитель Альбан едва не погибают от рук преступников, разыскивающих Гюстава. К счастью, мужчина вовремя приходит к ним на помощь и расправляется с обидчиками, но при этом он понимает, что в одиночку сражаться и с бывшими подельниками, и с жандармами будет тяжело. Вместе с Мануш герой планирует побег в Италию, но для этого ему нужно заработать достаточно денег. Братья Риччи предлагают Гюставу отправиться на последнее дело…