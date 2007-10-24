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Второе дыхание Второе дыхание
Киноафиша Фильмы Второе дыхание
Deuxieme souffle, Le

Второе дыхание, 2007

2007 / Франция
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Авторитетный преступник Гюстав Менда сбегает из тюрьмы. Несмотря на свой высокий статус в криминальных кругах, мужчина больше не собирается возвращаться к грязному ремеслу. Возлюбленная героя, владелица парижского ресторанчика Мануш, и ее телохранитель Альбан едва не погибают от рук преступников, разыскивающих Гюстава. К счастью, мужчина вовремя приходит к ним на помощь и расправляется с обидчиками, но при этом он понимает, что в одиночку сражаться и с бывшими подельниками, и с жандармами будет тяжело. Вместе с Мануш герой планирует побег в Италию, но для этого ему нужно заработать достаточно денег. Братья Риччи предлагают Гюставу отправиться на последнее дело…

  • В основу сценария лег одноименный роман франко-швейцарского писателя и кинодеятеля Хосе Джованни. 
  • Специально для съемок Моника Беллучи (Мануш) сменила имидж и перекрасилась в блондинку. 
  • В одной из сцен фильма внимательные зрители заметят анахронизм. Когда Гюстав едет на автобусе из Парижа в Мерсель, в окно можно увидеть современный автомобиль. 
  • Фильм является ремейком одноименной картины Жан-Пьера Мельвиля, вышедшей на экраны в 1966 году. Главные роли в ней исполнили Лино Вентура и Кристин Фабрега.

Гюстав Минда — известный преступник, который совершает побег из тюрьмы. Но прежде чем покинуть страну с любимой женщиной, он решает подзаработать. Гюстав с легкостью проворачивает очередную аферу, но полиция поворачивает дело так, что подельники Гюстава начинают подозревать его в предательстве. Отложив планы, Гюстав решает сделать все возможное, чтобы отстоять свою честь в преступном мире.

7.1 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 2 часа 35 минут
Год выпуска 2007
Премьера в мире 24 октября 2007
Возраст 16+
Прокатчик CP Classic
Режиссер
Ален Корно
В ролях
Моника Беллуччи
Моника Беллуччи
Мишель Блан
Мишель Блан
Жак Дютрон
Эрик Кантона
Эрик Кантона
Жильбер Мелки
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Второе дыхание 1 постер
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