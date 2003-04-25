Идентификация, 2003

Бушует жуткий ливень. В поисках укрытия десять путешественников вынуждены остановиться на ночь в старом придорожном мотеле. Однако вскоре они с ужасом обнаруживают, что это место становится не спасительным укрытием, а смертельной мышеловкой. Люди гибнут один за другим, а убийца, скрывающийся среди них, по-прежнему не вычислен. С каждым новым трупом оставшимся в живых становится все очевиднее, что их всех вместе собрала далеко не судьба, а чья-то дьявольски изощренная воля, творящая собственное правосудие...