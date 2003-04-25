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Идентификация, 2003

2003 / США
6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
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Причины посмотреть Факты О фильме

В поисках спасения от сильнейшего ливня десять путников останавливаются на ночь в старой придорожной гостинице. Но вскоре спасительное укрытие становится смертельной ловушкой: постояльцы начинают гибнуть один за другим. Убийца – один из них, но вычислить его оказывается не так-то просто: кажется, что неведомый враг заранее подготовился к расправе над жертвами, а все происходящее – это не происки маньяка, а акт безумного правосудия.

  • Чтобы сохранить в тайне настоящий финал фильма, было снято несколько концовок. 
  • Один персонаж утверждает, что это он написал стихотворение «Когда я поднимался по лестнице…». На самом деле это стихотворение Уильяма Хьюза Мирнса «Антигониш», которое позднее стало популярной песней, прозвучавшей во множестве фильмов. 
  • Съемки проходили в Ланкастере и других окрестностях Лос-Анджелеса, но большая часть фильма была снята на огромной сцене Sony Studios в Калвер-Сити, на той же студии, где когда-то размещались декорации Изумрудного города из фильма «Волшебник из страны Оз» 1939 года. 
  • Это была последняя актерская работа Фредерика Коффина, который скончался 31 июля 2003 года. 
  • Книга, которую можно заметить в машине Эда, когда он подбирает Пэрис, – это «Бытие и ничто» Жан-Поля Сартра.

Бушует жуткий ливень. В поисках укрытия десять путешественников вынуждены остановиться на ночь в старом придорожном мотеле. Однако вскоре они с ужасом обнаруживают, что это место становится не спасительным укрытием, а смертельной мышеловкой. Люди гибнут один за другим, а убийца, скрывающийся среди них, по-прежнему не вычислен. С каждым новым трупом оставшимся в живых становится все очевиднее, что их всех вместе собрала далеко не судьба, а чья-то дьявольски изощренная воля, творящая собственное правосудие...

6.8 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 7.3
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 7 августа 2003
Премьера онлайн 1 сентября 2022
Премьера в мире 25 апреля 2003
Возраст 16+
Режиссер
Джеймс Мэнголд
Джеймс Мэнголд
В ролях
Джон Кьюсак
Джон Кьюсак
Рэй Лиотта
Рэй Лиотта
Аманда Пит
Аманда Пит
Джон Хоукс
Джон Хоукс
Альфред Молина
Альфред Молина
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Идентификация 2 постера
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