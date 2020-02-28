Час истины, 2020

С 2009 по 2011 год на телеканале HBO шла черная комедия «Жеребец» о школьном тренере команды баскетболистов по имени Рэй Дрекер. Мужчина разведен, у него двое сыновей-близнецов, уже тинейджеров, живущих с его бывшей женой. Рэй теряет еще и дом (его уничтожает пожар). Подавленный финансовыми сложностями, Дрекер решает заняться мужской проституцией. Его играет сыгравший в «Часе истины» Томас Джейн, а его бывшую супругу Джессику — Энн Хеч, сыгравшая Венди. Так что кино «поженило» их во второй раз!

Томас Джейн работал вместе и с Трэвисом Каверхиллом — в озвучке сериала «Каратель» по комиксу Марвел.

Для роли шерифа Бейкера Джейсон Патрик отрастил бороду и надевал искусственный живот-подушку.

Питер Фачинелли — не только режиссер «Часа истины», он выступил еще и в роли сценариста, а заодно сыграл в фильме роль Рейкса, заместителя шерифа, напоминающего ему, что надо привлечь к поискам ребенка ФБР. Изначально Питер хотел играть роль Пола.

На калифорнийском кинофестивале «Мамонт 2020» (в городе Маммот-Лэйкс) фильм был награжден за лучшую музыку к фильму (композитор — Саша Чабан).

Оригинальное название фильма — The Vanished, «Исчезнувшая». Второе, Hour of Lead, «Час свинца», появилось из-за эпиграфа. Это приведенное полностью короткое стихотворение классика американской литературы Эмили Дикинсон, где есть строки: «Это час свинца — Если выживешь — вспомнится...». То есть русский перевод названия некорректен и уничтожает философский подтекст названия. Дикинсон написала стихи под влиянием войны Севера и Юга, нанесшей глубокую травму целому поколению американцев. В фильме есть намеки, что и поколение Пола и Венди травмировано — он ветеран операции в Персидском заливе, они пережили вместе со всей страной трагедию 11 сентября 2011 года.

Режиссер фильма рассказал, что потеряться в незнакомом месте — это и его собственный детский страх. Также он вспомнил, как боялся за свою пятилетнюю дочь, когда путешествовал с семьей в фургоне из Нью-Йорка в Лос-Анджелес. Он услышал выстрелы, и ему любезно объяснили, что неподалеку находится тюрьма, и это охрана тренируется в стрельбе. И если он услышит больше четырех-пяти выстрелов подряд — нужно быть осторожнее, возможно, в тюрьме побег. Это очень «успокоило» отца маленькой дочки! Во второй раз его другая дочь исчезла — он на целые 10 минут потерял ее из вида и переживал настоящую паническую атаку, пока не нашел ее.

Сценарий был написан за 3 недели, но на поиск финансирования для фильма ушло 7 лет.

Съемочная группа дорожила каждой секундой каждого дня съемок в Алабаме, но во время рабочего процесса постоянно случались мелкие неприятности. Однажды началась буря, и ночью отключилось электричество. Затем сушилка, стоявшая в фургоне и никем не используемая, сама по себе начала дымиться. А затем вся группа вынуждена была прятаться в фургоне от стада диких свиней. Они держали людей в осаде 2 часа!