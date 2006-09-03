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Крики Крики
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Sakebi

Крики, 2006

2006 / Япония
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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О фильме
Вокруг полицейского детектива Ёсиоки происходит серия убийств. Ёсиоку, чей долг — провести расследование и арестовать убийц, начинает обуревать странное чувство: ему кажется, что он и есть убийца. Он находит некоторые доказательства своей причастности к убийствам, но больше всего его ужасают серьезные проблемы с памятью: он не может быть уверенным в своей невиновности. Один из его коллег, детектив Миядзи, начинает подозревать Ёсиоку, мечется между чувством долга и дружескими чувствами.

Ёсиока обращается к психотерапевту, доктору Такаги, но туман в его голове не рассеивается. Ёсиока постоянно возвращается на место первого убийства. Он видит убитую — молодую женщину в красном платье и слышит ее плач — "Я прощу только тебя". Ёсиока сбит с толку своим раздвоенным прошлым. Однажды незнакомец предлагает ему прокатиться на старом катере и "взглянуть на обратную сторону мира".

Одна загадка порождает другую. Это происходит в реальном мире или в каком-то ином? Человеческие судьбы, связанные грязной водой и темными нитями, тихонько соприкасается друг с другом в настоящем и прошлом мирах. И Ёсиока не может ничего понять. Ёсиоку ждет невероятный исход. Тайна слов "Я прощу только тебя" откроется...

6.9 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 44 минуты
Год выпуска 2006
Премьера в мире 3 сентября 2006
Возраст 18+
MPAA R
Режиссер
Киёси Куросава
Киёси Куросава
В ролях
Кодзи Якусе
Кодзи Якусе
Манами Кониси
Риона Хадзуки
Дзе Одагири
Цуёси Ихара
Цуёси Ихара
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Крики 2 постера
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