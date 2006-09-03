Крики, 2006

Вокруг полицейского детектива Ёсиоки происходит серия убийств. Ёсиоку, чей долг — провести расследование и арестовать убийц, начинает обуревать странное чувство: ему кажется, что он и есть убийца. Он находит некоторые доказательства своей причастности к убийствам, но больше всего его ужасают серьезные проблемы с памятью: он не может быть уверенным в своей невиновности. Один из его коллег, детектив Миядзи, начинает подозревать Ёсиоку, мечется между чувством долга и дружескими чувствами.

Ёсиока обращается к психотерапевту, доктору Такаги, но туман в его голове не рассеивается. Ёсиока постоянно возвращается на место первого убийства. Он видит убитую — молодую женщину в красном платье и слышит ее плач — "Я прощу только тебя". Ёсиока сбит с толку своим раздвоенным прошлым. Однажды незнакомец предлагает ему прокатиться на старом катере и "взглянуть на обратную сторону мира".

Одна загадка порождает другую. Это происходит в реальном мире или в каком-то ином? Человеческие судьбы, связанные грязной водой и темными нитями, тихонько соприкасается друг с другом в настоящем и прошлом мирах. И Ёсиока не может ничего понять. Ёсиоку ждет невероятный исход. Тайна слов "Я прощу только тебя" откроется...