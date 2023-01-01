Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Быть" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Пропавшая экспедиция Пропавшая экспедиция
Киноафиша Фильмы Пропавшая экспедиция
Propavshaya ekspeditsiya

Пропавшая экспедиция, 1975

1975 / СССР
6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Написать отзыв
Смотрите за 1
Смотрите за 1
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
Причины посмотреть Факты О фильме

В 1918 году Совнарком снаряжает экспедицию к сибирской реке Ардыбаш, где, по рассказам местных жителей, можно найти золото. Руководит группой известный геолог профессор Смелков, вместе с которым в путешествие отправляется его юная дочь Тася и комиссар Арсен Кабахидзе.

  • Картина является первой частью дилогии режиссера Вениамина Дормана, рассказывающей о приключениях искателей сибирского золота.
  • Натурные съемки картины проходили на Южном Урале, в непосредственной близости от города Белорецка и на его окраинах. В кадре можно увидеть реку Нуру (то ее место, которое располагается в 15 км на северо-запад от Белорецка), скалу Арский камень, деревню Шушпу, на тот момент представляющую собой лишь станцию на Белорецкой узкоколейной железной дороге, реку Белую и другие уральские локации.
  • В период, когда проходили съемки «Пропавшей экспедиции», режиссеры и двоюродные братья Владимир Краснопольский и Валерий Усков в этих же местах снимали киноэпопею «Вечный зов».
  • В городском загсе Белорецка был зарегистрирован брак Александра Кайдановского (Кирилл Зимин) и Евгении Симоновой (Тася Смелкова), на тот момент старшекурсницы одного из московских театральных вузов.

1918 год. Из Петрограда в Сибирь отправляется первая в СССР экспедиция, разыскивающая золотые месторождения. Сначала в ее составе всего два человека, красный комиссар и профессор. Вскоре у них появляются спутники из местных жителей. Кто-то действительно хочет помочь, а кое-кто просто желает за чужой счет поживиться... Ради наживы злоумышленники не пожалеют никого!

6.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.9
Продолжительность 2 часа 13 минут
Год выпуска 1975
Премьера в России 29 декабря 1975
Премьера в мире 29 декабря 1975
Возраст 16+
Режиссер
Вениамин Дорман
В ролях
Вахтанг Кикабидзе
Вахтанг Кикабидзе
Александр Кайдановский
Александр Кайдановский
Николай Гринько
Николай Гринько
Борис Сморчков
Евгения Симонова
Евгения Симонова
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Прямая трансляция
Прямая трансляция (1990)
5.4
Золотая речка
Золотая речка (1977)
7.3
Просточеловек
Просточеловек (2022)
0
Циркачонок
Циркачонок (1979)
6
Исчезновение
Исчезновение (1977)
6.5
Выйти из леса на поляну
Выйти из леса на поляну (1987)
0
Два билета в Венецию
Два билета в Венецию (2011)
4.4
Транзит
Транзит (1982)
6.8333335
Совсем пропащий
Совсем пропащий (1973)
7.133333
Земля, до востребования
Земля, до востребования (1973)
6
Похищение «Савойи»
Похищение «Савойи» (1979)
6.8
Конец операции «Резидент»
Конец операции «Резидент» (1986)
6.6
Фильм находится в подборках
Фильмы про золото и драгоценности Фильмы про золото и драгоценности
Постер фильма Пропавшая экспедиция 1 постер
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Пропавшая экспедиция смотреть онлайн

Пропавшая экспедиция
Смотрите за 1

Похожие фильмы онлайн

Золотая речка
 
Исчезновение
 
Выйти из леса на поляну
 
Онлайн кинотеатр
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Кадры из фильма Все кадры
Все кадры
Чебурашка
Чебурашка
2022, Россия, семейный, комедия
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
Операция «Фортуна»: Искусство побеждать
2023, США, триллер, боевик, комедия
Крушение
Крушение
2023, США / Великобритания, боевик, приключения, триллер
Аватар 2: Путь воды
Аватар 2: Путь воды
2022, США, приключения, боевик, фантастика
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
О чем говорят мужчины. Простые удовольствия
2023, Россия, комедия, мелодрама
Изумительный Морис
Изумительный Морис
2023, США, анимация, семейный, фэнтези
Кот в сапогах 2: Последнее желание
Кот в сапогах 2: Последнее желание
2022, США, анимация, комедия, приключения
Мира
Мира
2022, Россия, фантастика, приключения, драма, семейный
Метки тьмы
Метки тьмы
2021, США, ужасы
Ведьма: Реинкарнация
Ведьма: Реинкарнация
2022, Мексика, ужасы
Один настоящий день
Один настоящий день
2022, Россия, триллер, криминал
Хищники
Хищники
2022, Франция / Испания, триллер
Related video
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Новогодний тест: какой вы алкоголик?
Оказался хуже Бузовой: за что Влада Кадони с позором гонят из «Дома-2»
Пиар-романа с Медведевой не было? Оскандалившийся Милохин пошел ва-банк
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Была же красавица: секрет преображения Екатерины Климовой раскрыт
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Прикрылась бантом: прозрачное платье Дженнифер Лопес произвело фурор (фото)
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши