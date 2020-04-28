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Ловец снов Ловец снов
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Dreamkatcher

Ловец снов, 2020

2020 / США
3.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
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Фильм ужасов о том, как кошмары становятся реальностью.
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Маленького Джоша мучают кошмары, однако из-за его надежды избавиться от них с помощью ловца снов он и его семья оказываются в реальной опасности.

В полнометражном дебюте Керри Харриса даже те, кто знаком с жанром хоррора максимально поверхностно, увидят знакомое лицо — Лин Шэй, чье имя у большинства ассоциируется с франшизой «Астрал». Несмотря на, казалось бы, потенциал такого предмета, как ловец снов, для ужасов и вообще любого кино о мистическом, фильмов об этой вещице почти нет. Кроме, возможно, «Ловца снов» Лоуренса Кэздана по одноименному роману Стивена Кинга, где этот предмет не сказать чтобы занимал центральное место в повествовании. Однако своим фильмом Керри Харрис пытается исправить эту несправедливость.

Вскоре после смерти жены Люк (Генри Томас) вместе со своей новой пассией Гейл (Рада Митчелл) и сыном Джошем (Финлэй Войтак-Хиссонг) отправляется в загородный дом, чтобы отдохнуть от городской суеты. Однако когда отец вынужден вернуться из-за работы, мальчик остается с Гейл, с которой у него напряженные отношения. Каждую ночь Джоша мучают кошмары, и хотя Гейл, будучи детским психологом, уверяет его, что его сны — всего лишь игра воображения, мальчик не может с ними справиться. У их соседки Рут (Лин Шэй) Джош крадет таинственный амулет, надеясь избавиться от кошмаров, однако теперь монстры из них существуют не только в его голове, но и разгуливают вокруг.

В процессе подготовки к роли психолога актриса Рада Митчелл изучала инструменты бихевиоральной терапии и восприятие сна через призму буддизма.

Композитор Джозеф Бишара также исполнил в фильме роль Ночной ведьмы.

Дом, в котором снимался фильм, находится в небольшом городе Бовине в США, его можно арендовать через Airbnb. Во время съемок хозяин дома почти всегда следил за тем, чтобы никто ничего не сломал, и каждое утро готовил кофе на всю съемочную группу.

В процессе съемок сцены, в которой Гейл толкает Рут в сторону пианино, Рада Митчелл сделала это с такой силой, что Лин Шэй ударилась головой об инструмент. После этого все были уверены, что у нее сотрясение, однако все обошлось шишкой.

Перед началом съемок актриса Рада Митчелл провела четыре дня в отдельном доме в полном одиночестве, без сотовой связи и Интернета, перечитывая сценарий.

Небольшая роль досталась композитору Джозефу Бишаре благодаря актрисе Лин Шэй, с которой он сотрудничал в рамках работы над франшизой «Астрал».

Продюсер Ориан Уильямс и актриса Рада Митчелл уже работали вместе над фильмом «Биг-Сюр», основанном на известнейшем романе Джека Керуака «В дороге».

Мальчик находит старинный оккультный предмет ловец снов через который его страшные сны проникают в реальность.

3.9 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 3.7
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 1 октября 2020
Премьера онлайн 28 апреля 2020
Премьера в мире 28 апреля 2020
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Керри Харрис
В ролях
Рада Митчелл
Рада Митчелл
Генри Томас
Генри Томас
Лин Шэй
Лин Шэй
Жуль Уиллкокс
Джозеф Бишара
Все актеры и съемочная группа
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Ловец снов
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В летний загородный дом приезжает отдохнуть мужчина со своей новой девушкой и сыном. Он надеется, что так сможет наладить отношения в семье после недавней смерти жены. По его версии, она утонула в пруду недалеко от этого места, когда работала здесь в одиночестве. Со стороны кажется, в такой трагедии нет ничего необычного, пока мальчика не начинают преследовать ночные кошмары, в которых подросток видит погибшую мать. На помощь в борьбе с богатым воображением приходит подруга отца, Гейл. Она…
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Кадры из фильма Все кадры
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