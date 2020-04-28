Ловец снов, 2020

Маленького Джоша мучают кошмары, однако из-за его надежды избавиться от них с помощью ловца снов он и его семья оказываются в реальной опасности.

В полнометражном дебюте Керри Харриса даже те, кто знаком с жанром хоррора максимально поверхностно, увидят знакомое лицо — Лин Шэй, чье имя у большинства ассоциируется с франшизой «Астрал». Несмотря на, казалось бы, потенциал такого предмета, как ловец снов, для ужасов и вообще любого кино о мистическом, фильмов об этой вещице почти нет. Кроме, возможно, «Ловца снов» Лоуренса Кэздана по одноименному роману Стивена Кинга, где этот предмет не сказать чтобы занимал центральное место в повествовании. Однако своим фильмом Керри Харрис пытается исправить эту несправедливость.

Вскоре после смерти жены Люк (Генри Томас) вместе со своей новой пассией Гейл (Рада Митчелл) и сыном Джошем (Финлэй Войтак-Хиссонг) отправляется в загородный дом, чтобы отдохнуть от городской суеты. Однако когда отец вынужден вернуться из-за работы, мальчик остается с Гейл, с которой у него напряженные отношения. Каждую ночь Джоша мучают кошмары, и хотя Гейл, будучи детским психологом, уверяет его, что его сны — всего лишь игра воображения, мальчик не может с ними справиться. У их соседки Рут (Лин Шэй) Джош крадет таинственный амулет, надеясь избавиться от кошмаров, однако теперь монстры из них существуют не только в его голове, но и разгуливают вокруг.