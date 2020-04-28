Ловец снов, 2020

Маленького Джоша мучают кошмары, однако из-за его надежды избавиться от них с помощью ловца снов он и его семья оказываются в реальной опасности.
В полнометражном дебюте Керри Харриса даже те, кто знаком с жанром хоррора максимально поверхностно, увидят знакомое лицо — Лин Шэй, чье имя у большинства ассоциируется с франшизой «Астрал». Несмотря на, казалось бы, потенциал такого предмета, как ловец снов, для ужасов и вообще любого кино о мистическом, фильмов об этой вещице почти нет. Кроме, возможно, «Ловца снов» Лоуренса Кэздана по одноименному роману Стивена Кинга, где этот предмет не сказать чтобы занимал центральное место в повествовании. Однако своим фильмом Керри Харрис пытается исправить эту несправедливость.
Вскоре после смерти жены Люк (Генри Томас) вместе со своей новой пассией Гейл (Рада Митчелл) и сыном Джошем (Финлэй Войтак-Хиссонг) отправляется в загородный дом, чтобы отдохнуть от городской суеты. Однако когда отец вынужден вернуться из-за работы, мальчик остается с Гейл, с которой у него напряженные отношения. Каждую ночь Джоша мучают кошмары, и хотя Гейл, будучи детским психологом, уверяет его, что его сны — всего лишь игра воображения, мальчик не может с ними справиться. У их соседки Рут (Лин Шэй) Джош крадет таинственный амулет, надеясь избавиться от кошмаров, однако теперь монстры из них существуют не только в его голове, но и разгуливают вокруг.
В процессе подготовки к роли психолога актриса Рада Митчелл изучала инструменты бихевиоральной терапии и восприятие сна через призму буддизма.
Композитор Джозеф Бишара также исполнил в фильме роль Ночной ведьмы.
Дом, в котором снимался фильм, находится в небольшом городе Бовине в США, его можно арендовать через Airbnb. Во время съемок хозяин дома почти всегда следил за тем, чтобы никто ничего не сломал, и каждое утро готовил кофе на всю съемочную группу.
В процессе съемок сцены, в которой Гейл толкает Рут в сторону пианино, Рада Митчелл сделала это с такой силой, что Лин Шэй ударилась головой об инструмент. После этого все были уверены, что у нее сотрясение, однако все обошлось шишкой.
Перед началом съемок актриса Рада Митчелл провела четыре дня в отдельном доме в полном одиночестве, без сотовой связи и Интернета, перечитывая сценарий.
Небольшая роль досталась композитору Джозефу Бишаре благодаря актрисе Лин Шэй, с которой он сотрудничал в рамках работы над франшизой «Астрал».
Продюсер Ориан Уильямс и актриса Рада Митчелл уже работали вместе над фильмом «Биг-Сюр», основанном на известнейшем романе Джека Керуака «В дороге».
Мальчик находит старинный оккультный предмет ловец снов через который его страшные сны проникают в реальность.