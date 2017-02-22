Вурдалаки, 2016

Режиссёр Сергей Гинсбург работал в основном на телевидении, и в его фильмографии всего лишь два полнометражных фильма: «Упасть вверх» и «Стерва для чемпиона». В 2016 году он представляет свой широкоэкранный триллер под названием «Вурдалаки». Главную роль в нём исполнил Михаил Пореченков («Поддубный», «Мамы»). Также на экране вы увидите Константина Крюкова («Жара», «Помню – не помню») и начинающую актрису Аглаю Шиловскую, которая пока что снималась в основном в телесериалах.

Сюжет фильма «Вурдалаки» перенесёт вас в Спасский монастырь 18-го века. Когда-то в Карпаты сослали Лавра, который был духовником Елизаветы. По прошествии нескольких лет туда отправился крестник императрицы, чтобы вернуть монаха обратно. Однако по приезду оказывается, что в этом месте не всё чисто. Своё господство там установило древнее зло, и герою придётся с ним побороться. Кроме того он встречает девушку, и теперь от Андрея зависит её жизнь.