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Вурдалаки Вурдалаки
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Вурдалаки, 2016

2016 / Россия
5.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
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Режиссёр Сергей Гинсбург работал в основном на телевидении, и в его фильмографии всего лишь два полнометражных фильма: «Упасть вверх» и «Стерва для чемпиона». В 2016 году он представляет свой широкоэкранный триллер под названием «Вурдалаки». Главную роль в нём исполнил Михаил Пореченков («Поддубный», «Мамы»). Также на экране вы увидите Константина Крюкова («Жара», «Помню – не помню») и начинающую актрису Аглаю Шиловскую, которая пока что снималась в основном в телесериалах.

Сюжет фильма «Вурдалаки» перенесёт вас в Спасский монастырь 18-го века. Когда-то в Карпаты сослали Лавра, который был духовником Елизаветы. По прошествии нескольких лет туда отправился крестник императрицы, чтобы вернуть монаха обратно. Однако по приезду оказывается, что в этом месте не всё чисто. Своё господство там установило древнее зло, и герою придётся с ним побороться. Кроме того он встречает девушку, и теперь от Андрея зависит её жизнь.

- Бюджет фильма «Вурдалаки» составил 160 миллионов рублей

- Съёмки ленты проходили в Крыму и завершились в 2015 году

- В основу фильма «Вурдалаки» лёг рассказ Алексея Толстого под названием «Семья Вурадалка» 1839 года

- Тихон Корнев, один из сценаристов картины, в 2016 году выпустил свой полнометражный режиссёрский дебют «Диггеры»

- Считается, что автором слова «вурдалак» является Пушкин

- Во время съёмок в городе-крепости Чуфут-Калепод Бахчисараем туристы принимали построенные декорации на настоящие исторические постройки

- Участники съёмочной группы добирались до Чуфут-Кале на УАЗах, так как это единственный транспорт, способный проехать по горной дороге

- Некоторые эпизоды были сняты в курортном городе Алушта

- В одной из сцен можно заметить старинный мавзолей дочки хана Тохтамыша Джанике-ханым

- Большая часть ленты «Вурдалаки» была снята ночью

- Сцена, где актриса Аглая Шиловская купается обнажённой была снята на рассвете в горном озере, где было довольно холодно. В итоге исполнительница роли провела в воде около двух часов

- Константин Крюков и Михаил Пореченков брали уроки фехтования, когда готовились к съёмкам, кроме того, Крюков вместе с Аглаей Шиловской обучался верховой езде

Действие разворачивается в XVIII веке на окраине Российской Империи. В Спасский монастырь, что в Карпатских горах, прибывает восемнадцатилетний юноша, крестник самой императрицы Елизаветы, сосланный сюда за буйный нрав и неподобающее поведение при дворе. В Карпатах герой сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.

5.7 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 4.4
Продолжительность 1 час 30 минут
Год выпуска 2016
Премьера в России 22 февраля 2017
Премьера онлайн 16 мая 2019
Премьера в мире 22 февраля 2017
Возраст 12+
Прокатчик Централ Партнершип
Режиссер
Сергей Гинзбург
Сергей Гинзбург
В ролях
Михаил Пореченков
Михаил Пореченков
Константин Крюков
Константин Крюков
Аглая Шиловская
Аглая Шиловская
Роман Мадянов
Роман Мадянов
Андрей Руденский
Андрей Руденский
Все актеры и съемочная группа
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Вурдалаки
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Sergey Nefedov 23 февраля 2017, 15:58
Гавнище редкое!!!!
Natali6502 24 февраля 2017, 21:13
Фильм,конечно,проходной,но вполне можно посмотреть. Рассказ Толстого там на 10 минут киношного времени,остальное отсебятина режиссера.Один раз… Читать дальше…
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29 августа 2017 22:36
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