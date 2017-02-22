Вурдалаки, 2016

Режиссёр Сергей Гинсбург работал в основном на телевидении, и в его фильмографии всего лишь два полнометражных фильма: «Упасть вверх» и «Стерва для чемпиона». В 2016 году он представляет свой широкоэкранный триллер под названием «Вурдалаки». Главную роль в нём исполнил Михаил Пореченков («Поддубный», «Мамы»). Также на экране вы увидите Константина Крюкова («Жара», «Помню – не помню») и начинающую актрису Аглаю Шиловскую, которая пока что снималась в основном в телесериалах.
Сюжет фильма «Вурдалаки» перенесёт вас в Спасский монастырь 18-го века. Когда-то в Карпаты сослали Лавра, который был духовником Елизаветы. По прошествии нескольких лет туда отправился крестник императрицы, чтобы вернуть монаха обратно. Однако по приезду оказывается, что в этом месте не всё чисто. Своё господство там установило древнее зло, и герою придётся с ним побороться. Кроме того он встречает девушку, и теперь от Андрея зависит её жизнь.
- Бюджет фильма «Вурдалаки» составил 160 миллионов рублей
- Съёмки ленты проходили в Крыму и завершились в 2015 году
- В основу фильма «Вурдалаки» лёг рассказ Алексея Толстого под названием «Семья Вурадалка» 1839 года
- Тихон Корнев, один из сценаристов картины, в 2016 году выпустил свой полнометражный режиссёрский дебют «Диггеры»
- Считается, что автором слова «вурдалак» является Пушкин
- Во время съёмок в городе-крепости Чуфут-Калепод Бахчисараем туристы принимали построенные декорации на настоящие исторические постройки
- Участники съёмочной группы добирались до Чуфут-Кале на УАЗах, так как это единственный транспорт, способный проехать по горной дороге
- Некоторые эпизоды были сняты в курортном городе Алушта
- В одной из сцен можно заметить старинный мавзолей дочки хана Тохтамыша Джанике-ханым
- Большая часть ленты «Вурдалаки» была снята ночью
- Сцена, где актриса Аглая Шиловская купается обнажённой была снята на рассвете в горном озере, где было довольно холодно. В итоге исполнительница роли провела в воде около двух часов
- Константин Крюков и Михаил Пореченков брали уроки фехтования, когда готовились к съёмкам, кроме того, Крюков вместе с Аглаей Шиловской обучался верховой езде
Действие разворачивается в XVIII веке на окраине Российской Империи. В Спасский монастырь, что в Карпатских горах, прибывает восемнадцатилетний юноша, крестник самой императрицы Елизаветы, сосланный сюда за буйный нрав и неподобающее поведение при дворе. В Карпатах герой сталкивается со странным, пугающим и необычным, что не в состоянии объяснить его рациональный разум. А еще он встречает настоящую любовь, ради которой вступает в схватку со сверхъестественным злом.