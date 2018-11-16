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В поисках истины
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El desentierro

В поисках истины, 2018

2018 / Испания / Аргентина
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
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О фильме

Внезапное появление албанской женщины по имени Вера в прибрежном городе приводит к цепочке странных событий. В это время Хорди, недавно прибывший из Аргентины, чтобы присутствовать на похоронах важного министра, решает расследовать прошлое своего отца По, который пропал 20 лет назад. Помочь вызвался Диего, его двоюродный брат, ставший странствующим писателем, который ушел на пенсию. Вместе они пойдут наперекор времени, чтобы найти По, который пытался бежать из страны вместе с Тираной, матерью Веры, чтобы помочь ей освободиться от преступной организации, которая подвергла ее проституции.

5.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.1
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2018
Премьера онлайн 27 августа 2021
Премьера в мире 16 ноября 2018
Возраст 18+
В ролях
Леонардо Сбаралья
Леонардо Сбаралья
Жан Корнет
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