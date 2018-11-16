В поисках истины, 2018

Внезапное появление албанской женщины по имени Вера в прибрежном городе приводит к цепочке странных событий. В это время Хорди, недавно прибывший из Аргентины, чтобы присутствовать на похоронах важного министра, решает расследовать прошлое своего отца По, который пропал 20 лет назад. Помочь вызвался Диего, его двоюродный брат, ставший странствующим писателем, который ушел на пенсию. Вместе они пойдут наперекор времени, чтобы найти По, который пытался бежать из страны вместе с Тираной, матерью Веры, чтобы помочь ей освободиться от преступной организации, которая подвергла ее проституции.