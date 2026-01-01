Смерть всегда рядом, она следит за нами из-за зеркал и не всегда бесстрастно. И не надо искать Ад – он тоже ждет нас там… А в Аду есть Высший Суд, который может осудить самое Смерть за земную любовь. Знаменитый поэт Орфей, пресыщенный жизнью и славой, витает в мире своих стихов и мыслей. Та, кто обычно усыпляет людей навсегда, пробуждает его ото сна. Принцесса Ада и сама влюбляется в Орфея, а ее слуга и спутник Артебиз – в его жену Эвридику. Странный любовный четырехугольник обречен. Движимая запретной для Демона ночи любовью, Принцесса забирает Эвридику в царство Тьмы и Орфей в сопровождении Артебиза пускается в погоню…