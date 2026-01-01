8.0
Орфей

, 1950
Orphée
Франция / драма, сказка, мистика / 18+
О фильме

Смерть всегда рядом, она следит за нами из-за зеркал и не всегда бесстрастно. И не надо искать Ад – он тоже ждет нас там… А в Аду есть Высший Суд, который может осудить самое Смерть за земную любовь. Знаменитый поэт Орфей, пресыщенный жизнью и славой, витает в мире своих стихов и мыслей. Та, кто обычно усыпляет людей навсегда, пробуждает его ото сна. Принцесса Ада и сама влюбляется в Орфея, а ее слуга и спутник Артебиз – в его жену Эвридику. Странный любовный четырехугольник обречен. Движимая запретной для Демона ночи любовью, Принцесса забирает Эвридику в царство Тьмы и Орфей в сопровождении Артебиза пускается в погоню…

В ролях

Жан Маре
Франсуа Перье
Мария Касарес
Мари Деа
Анри Кремье
Жульет Греко
Режиссер Жан Кокто
Сценарист Жан Кокто
Композитор Жорж Орик
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Франция
Продолжительность 1 час 35 минут
Год выпуска 1950
Премьера в мире 1 марта 1950
Дата выхода
12 января 1951 Австрия
29 ноября 1950 США
16 марта 1951 Финляндия
29 сентября 1950 Франция
2 октября 1950 Швеция
Производство Andre Paulve Film, Films du Palais Royal
Другие названия
Orphée, Orfeo, Orpheus, Орфей, Orfeu, Orfeus, Orfeusz, Kærlighedens mysterium, Orfe, Orfeas, Orfeas kai Evridiki, Orfej, Orphée - Kärlekens mysterium, Ορφέας, Ορφέας και Ευρυδίκη, オルフェ, 奧菲斯

Рейтинг фильма

8.0
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb

Цитаты

Orphée Что чувствует мрамор, когда его высекут? Он думает: «Меня бьют, оскорбляют, разрушают, теряют». Жизнь меня высекает. Пусть закончит свою работу.

