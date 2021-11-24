Обитель зла: Раккун-Сити, 2021

5 причин посмотреть фильм «Обитель Зла: Раккун Сити»
Новый взгляд на одну из самых узнаваемых игровых серий в истории. В 90-е годы Resident Evil изменил облик индустрии развлечений, предложив мрачный survival horror на тему зомби, что привело к появлению одноименной кинофраншизы. К негодованию фанатов, Пол У. С. Андерсон вольно обошелся с оригиналом. На сей раз зрителей ждет куда более точная адаптация, строго следующая событиям первых игр.
Удачное экранное воплощение таких знаменитых персонажей, как Джилл Валентайн и Леон Скотт Кеннеди, появлявшихся в предыдущей экранизации лишь эпизодически. Роли исполнили восходящие звезды Ханна Джон-Кэймен («Игра престолов», «Человек-муравей и Оса») и Эван Джогиа («Социо») соответственно.
Впечатляющая работа художников-постановщиков, сумевших детально воссоздать на экране постапокалиптический город Раккун-Сити и расположенную в нем лабораторию корпорации Umbrella.
Мрачная атмосфера, соответствующая Resident Evil. И если ленты с Миллой Йовович представляли собой скорее фантастический экшен, то работа Йоханнеса Робертса куда ближе к традиционному фильму ужасов. Поклонники будут в восторге от кровавых сцен, созданных с использованием практических эффектов в лучших традициях классики зомби-хоррора.
Интригующий сюжет, который преподнесет сюрпризы даже преданным поклонникам саги.
Кинокартина является адаптацией серии культовых видеоигр Resident Evil, стартовавшей в 1996 году. В основу сюжета фильма легли события из 1 и 2 частей франшизы.
«Обитель Зла: Раккун-Сити» — не первая попытка переноса одноименной игровой серии на большие экраны. В 2002 году Пол У. С. Андерсон («Помпеи», «Смертельная гонка») снял свою версию с Миллой Йовович. Фильм положил старт циклу из шести частей.
Режиссер Йоханнес Робертс также выступил автором сценария. Ранее он поставил сиквел «Незнакомцев» и дилогию «Синяя бездна».
Разработка началась еще в 2017 году, когда председатель Constantin Film анонсировал перезагрузку официально. Изначально к работе привлекался знаменитый постановщик и продюсер Джеймс Ван («Пила», трилогия «Заклятие»), а сценарий должен был написать Грег Руссо (боевик «Мортал Комбат»). Но в итоге оба выбыли из проекта.
Съемки ленты «Обитель Зла: Раккун-Сити» стартовали 17 октября 2020 года в канадском городе Грейтер-Садбери и завершились в мае 2021 года.
Роль Криса Редфилда исполнил Робби Амелл («Скуби-Ду 3: Тайна начинается», «Няня. Королева проклятых»), кузен известного актера Стивена Амелла («Хилы», «Стрела»).
Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант корпорация Umbrella и где вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак на Среднем Западе. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей – сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.