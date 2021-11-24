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Обитель зла: Раккун-Сити Обитель зла: Раккун-Сити
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Resident Evil: Welcome to Raccoon City

Обитель зла: Раккун-Сити, 2021

2021 / Германия / США
6.1 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
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Зомби-хоррор о знаменитой корпорации Umbrellа
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Причины посмотреть Факты О фильме

5 причин посмотреть фильм «Обитель Зла: Раккун Сити»

Новый взгляд на одну из самых узнаваемых игровых серий в истории. В 90-е годы Resident Evil изменил облик индустрии развлечений, предложив мрачный survival horror на тему зомби, что привело к появлению одноименной кинофраншизы. К негодованию фанатов, Пол У. С. Андерсон вольно обошелся с оригиналом. На сей раз зрителей ждет куда более точная адаптация, строго следующая событиям первых игр.

Удачное экранное воплощение таких знаменитых персонажей, как Джилл Валентайн и Леон Скотт Кеннеди, появлявшихся в предыдущей экранизации лишь эпизодически. Роли исполнили восходящие звезды Ханна Джон-Кэймен («Игра престолов», «Человек-муравей и Оса») и Эван Джогиа («Социо») соответственно.

Впечатляющая работа художников-постановщиков, сумевших детально воссоздать на экране постапокалиптический город Раккун-Сити и расположенную в нем лабораторию корпорации Umbrella.

Мрачная атмосфера, соответствующая Resident Evil. И если ленты с Миллой Йовович представляли собой скорее фантастический экшен, то работа Йоханнеса Робертса куда ближе к традиционному фильму ужасов. Поклонники будут в восторге от кровавых сцен, созданных с использованием практических эффектов в лучших традициях классики зомби-хоррора.

Интригующий сюжет, который преподнесет сюрпризы даже преданным поклонникам саги.

Кинокартина является адаптацией серии культовых видеоигр Resident Evil, стартовавшей в 1996 году. В основу сюжета фильма легли события из 1 и 2 частей франшизы.

«Обитель Зла: Раккун-Сити» — не первая попытка переноса одноименной игровой серии на большие экраны. В 2002 году Пол У. С. Андерсон («Помпеи», «Смертельная гонка») снял свою версию с Миллой Йовович. Фильм положил старт циклу из шести частей.

Режиссер Йоханнес Робертс также выступил автором сценария. Ранее он поставил сиквел «Незнакомцев» и дилогию «Синяя бездна».

Разработка началась еще в 2017 году, когда председатель Constantin Film анонсировал перезагрузку официально. Изначально к работе привлекался знаменитый постановщик и продюсер Джеймс Ван («Пила», трилогия «Заклятие»), а сценарий должен был написать Грег Руссо (боевик «Мортал Комбат»). Но в итоге оба выбыли из проекта.   

Съемки ленты «Обитель Зла: Раккун-Сити» стартовали 17 октября 2020 года в канадском городе Грейтер-Садбери и завершились в мае 2021 года.

Роль Криса Редфилда исполнил Робби Амелл («Скуби-Ду 3: Тайна начинается», «Няня. Королева проклятых»), кузен известного актера Стивена Амелла («Хилы», «Стрела»).

Раккун-Сити, где когда-то располагался фармацевтический гигант корпорация Umbrella и где вовсю бурлила жизнь, превратился в город-призрак на Среднем Западе. Компания давно переехала, но на ее месте глубоко под землей набирает силу великое зло. Когда оно вырвется на свободу, единственный шанс выжить уцелевшей горстке людей – сплотиться и узнать всю правду о корпорации Umbrellа.

6.1 Оцените
56 голосов Рейтинг IMDb: 5.2
Продолжительность 1 час 39 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 25 ноября 2021
Премьера онлайн 2 декабря 2021
Премьера в мире 24 ноября 2021
Возраст 18+
Прокатчик SPPR
Режиссер
Йоханнес Робертс
Йоханнес Робертс
В ролях
Кая Скоделарио
Кая Скоделарио
Робби Амелл
Робби Амелл
Ханна Джон-Кэймен
Ханна Джон-Кэймен
Нил МакДонаф
Нил МакДонаф
Донал Лог
Донал Лог
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Обитель зла: Раккун-Сити 5 постеров
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Обитель зла: Раккун-Сити смотреть онлайн

Обитель зла: Раккун-Сити
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за 1 рубль
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Небольшой городок Раккун-Сити существует лишь благодаря фармацевтической корпорации Umbrella. Правда, ей осталось работать недолго, и все предприятие спешно вывозят из здешних мест. Сделать это без эксцессов не удается, ведь в лабораториях занимались далеко не лекарствами. Одна из таких разработок по биологическому оружию превращает жителей в зомби, готовых есть все живое на своем пути. Теперь горстке уцелевших из полицейского участка предстоит объединиться, чтобы найти выход из города до его…
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alkart 25 ноября 2021, 10:02
Фильм не понравился. Три раза за просмотр даже засыпал. Бутафорные, дешёвые зомби, заезженная тема, воспользовались популярным названием...
diablopkd 1 декабря 2021, 17:50
Фильм просто ужасный! Не достоин внимания фанатов. Герои были раскрыты поверхностно, Леон так вообще выставлен шутом из индийского кино. Биркин,… Читать дальше…
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56 голосов
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18 января 2022 13:32
На YouTube стали доступны первые девять минут фильма «Обитель зла: Раккун-Сити» Студия Sony привлекает внимание к цифровой премьере хоррора.
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22 декабря 2021 12:06
«Энканто» и «Дом Gucci» успешно стартовали в прокате В то же время перезапуск «Обители зла» в дебютный уик-энд провалился.
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29 ноября 2021 10:48
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