Обитель зла: Раккун-Сити, 2021

5 причин посмотреть фильм «Обитель Зла: Раккун Сити»

Новый взгляд на одну из самых узнаваемых игровых серий в истории. В 90-е годы Resident Evil изменил облик индустрии развлечений, предложив мрачный survival horror на тему зомби, что привело к появлению одноименной кинофраншизы. К негодованию фанатов, Пол У. С. Андерсон вольно обошелся с оригиналом. На сей раз зрителей ждет куда более точная адаптация, строго следующая событиям первых игр.

Удачное экранное воплощение таких знаменитых персонажей, как Джилл Валентайн и Леон Скотт Кеннеди, появлявшихся в предыдущей экранизации лишь эпизодически. Роли исполнили восходящие звезды Ханна Джон-Кэймен («Игра престолов», «Человек-муравей и Оса») и Эван Джогиа («Социо») соответственно.

Впечатляющая работа художников-постановщиков, сумевших детально воссоздать на экране постапокалиптический город Раккун-Сити и расположенную в нем лабораторию корпорации Umbrella.

Мрачная атмосфера, соответствующая Resident Evil. И если ленты с Миллой Йовович представляли собой скорее фантастический экшен, то работа Йоханнеса Робертса куда ближе к традиционному фильму ужасов. Поклонники будут в восторге от кровавых сцен, созданных с использованием практических эффектов в лучших традициях классики зомби-хоррора.

Интригующий сюжет, который преподнесет сюрпризы даже преданным поклонникам саги.