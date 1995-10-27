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Дом призраков Дом призраков
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Haunted

Дом призраков, 1995

1995 / Великобритания / США
6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
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О фильме

Дэвид преподает в Кембридже и пишет статьи, разоблачающие медиумов. Получив полное отчаяния письмо от старой няни, служащей в старинном поместье семейства Мэриэлл, Дэвид надеется быстро развеять ее страхи. А романтическое чувство, возникшее между ним и очаровательной Кристиной Мэриэлл, делает его пребывание в поместье очень приятным. Но последующие события заставляют Дэвида усомниться в собственном душевном здоровье. Из ночной темноты до него доносится едва различимый шепот. Прямо из тьмы возникает нечто, обдавая лицо могильным холодом и оставляя за собой чувство леденящего ужаса…

6.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.2
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 1995
Премьера в России 27 октября 1995
Премьера в мире 27 октября 1995
Возраст 16+
Режиссер
Льюис Гилберт
В ролях
Эйдан Куинн
Эйдан Куинн
Кейт Бекинсейл
Кейт Бекинсейл
Энтони Эндрюс
Джон Гилгуд
Джон Гилгуд
Анна Мэсси
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Дом призраков 2 постера
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саундтрек фильма Дом призраков
Кадры из фильма Все кадры
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