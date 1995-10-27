Дом призраков, 1995

Дэвид преподает в Кембридже и пишет статьи, разоблачающие медиумов. Получив полное отчаяния письмо от старой няни, служащей в старинном поместье семейства Мэриэлл, Дэвид надеется быстро развеять ее страхи. А романтическое чувство, возникшее между ним и очаровательной Кристиной Мэриэлл, делает его пребывание в поместье очень приятным. Но последующие события заставляют Дэвида усомниться в собственном душевном здоровье. Из ночной темноты до него доносится едва различимый шепот. Прямо из тьмы возникает нечто, обдавая лицо могильным холодом и оставляя за собой чувство леденящего ужаса…