Агнец, 2021

Фэнтезийная драма «Агнец» Валдимара Йоханссона участвовала в смотре международного Каннского кинофестиваля в программе под названием «Особый взгляд». По итогам фестиваля фильм был удостоен специального приза за оригинальность.
Главную роль в картине сыграла известная шведская актриса Нуми Рапас, знакомая российским зрителям по скандинавской версии «Девушки с татуировкой дракона», а также криминальной комедии «Шерлок Холмс: Игра теней».
Дистрибьютором фильма «Агнец» является легендарная кинокомпания A24, которая в свое время выпустила на мировые экраны такие хиты, как «Реинкарнация», «Легенда о Зеленом рыцаре», «Солнцестояние», «Лунный свет» и многие другие.
Премьера фэнтезийной драмы также запланирована в рамках смотра Лондонского кинофестиваля BFI, который пройдет в британской столице в октябре 2021 года. Стоит отдельно отметить, что «Агнец» не вошел в конкурсную программу фестиваля.
На международном агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины на данный момент составляет 88%, что соответствует крайне положительному впечатлению от фильма. Данная оценка основывается на рецензиях 23 журналистов, работающих в передовых изданиях со всего мира.
Известно, что фэнтезийная драма «Агнец» была приобретена для показа в более чем двадцати странах, среди которых государства Северной Америки, Чехия, Россия, Эстония, Венгрия, Польша и Германия.
Сценарий фильма «Агнец» был написан в соавторстве с популярным исландским поэтом и писателем Сигурьоном Биргиром Сигурдссоном, более известном как Сьон. В свое время он сотрудничал с певицей Бьорк и выступал с группой The Sugarcubes.
Картина «Агнец» стала полнометражным режиссерским дебютом исландского кинематографиста Валдимара Йоханссона. Стоит отметить, что Йоханссон также принимал непосредственное участие в написании сценария фильма.
Одну из главных ролей в ленте сыграл прославленный исландский актер Хильмир Снар Гунасон, широко известный у себя на родине в Исландии, но почти незнакомый иностранным зрителям. Гунасон является преимущественно театральным актером. Он также участвовал в постановке ряда мюзиклов, среди которых «Волосы» и «Шоу Рокки Хоррора».
Прокатом картины «Агнец» занимается российская компания Capella Film, которая в свое время выпустила на экраны страны такие хиты, как «Зеленая книга», «Люмьеры!», «Облачный атлас», «Еще по одной», «Капитан Фантастик» и многие другие.
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