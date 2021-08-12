Агнец, 2021

Фэнтезийная драма «Агнец» Валдимара Йоханссона участвовала в смотре международного Каннского кинофестиваля в программе под названием «Особый взгляд». По итогам фестиваля фильм был удостоен специального приза за оригинальность.

Главную роль в картине сыграла известная шведская актриса Нуми Рапас, знакомая российским зрителям по скандинавской версии «Девушки с татуировкой дракона», а также криминальной комедии «Шерлок Холмс: Игра теней».

Дистрибьютором фильма «Агнец» является легендарная кинокомпания A24, которая в свое время выпустила на мировые экраны такие хиты, как «Реинкарнация», «Легенда о Зеленом рыцаре», «Солнцестояние», «Лунный свет» и многие другие.

Премьера фэнтезийной драмы также запланирована в рамках смотра Лондонского кинофестиваля BFI, который пройдет в британской столице в октябре 2021 года. Стоит отдельно отметить, что «Агнец» не вошел в конкурсную программу фестиваля.

На международном агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины на данный момент составляет 88%, что соответствует крайне положительному впечатлению от фильма. Данная оценка основывается на рецензиях 23 журналистов, работающих в передовых изданиях со всего мира.