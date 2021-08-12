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Агнец, 2021

2021 / Исландия / Швеция / Польша
6.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
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Мрачная скандинавская драма о бездетной паре, чей брак разрушает странное существо
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Фэнтезийная драма «Агнец» Валдимара Йоханссона участвовала в смотре международного Каннского кинофестиваля в программе под названием «Особый взгляд». По итогам фестиваля фильм был удостоен специального приза за оригинальность.

Главную роль в картине сыграла известная шведская актриса Нуми Рапас, знакомая российским зрителям по скандинавской версии «Девушки с татуировкой дракона», а также криминальной комедии «Шерлок Холмс: Игра теней».

Дистрибьютором фильма «Агнец» является легендарная кинокомпания A24, которая в свое время выпустила на мировые экраны такие хиты, как «Реинкарнация», «Легенда о Зеленом рыцаре», «Солнцестояние», «Лунный свет» и многие другие.

Премьера фэнтезийной драмы также запланирована в рамках смотра Лондонского кинофестиваля BFI, который пройдет в британской столице в октябре 2021 года. Стоит отдельно отметить, что «Агнец» не вошел в конкурсную программу фестиваля.

На международном агрегаторе Rotten Tomatoes рейтинг картины на данный момент составляет 88%, что соответствует крайне положительному впечатлению от фильма. Данная оценка основывается на рецензиях 23 журналистов, работающих в передовых изданиях со всего мира.

Известно, что фэнтезийная драма «Агнец» была приобретена для показа в более чем двадцати странах, среди которых государства Северной Америки, Чехия, Россия, Эстония, Венгрия, Польша и Германия.

Сценарий фильма «Агнец» был написан в соавторстве с популярным исландским поэтом и писателем Сигурьоном Биргиром Сигурдссоном, более известном как Сьон. В свое время он сотрудничал с певицей Бьорк и выступал с группой The Sugarcubes. 

Картина «Агнец» стала полнометражным режиссерским дебютом исландского кинематографиста Валдимара Йоханссона. Стоит отметить, что Йоханссон также принимал непосредственное участие в написании сценария фильма.

Одну из главных ролей в ленте сыграл прославленный исландский актер Хильмир Снар Гунасон, широко известный у себя на родине в Исландии, но почти незнакомый иностранным зрителям. Гунасон является преимущественно театральным актером. Он также участвовал в постановке ряда мюзиклов, среди которых «Волосы» и «Шоу Рокки Хоррора».

Прокатом картины «Агнец» занимается российская компания Capella Film, которая в свое время выпустила на экраны страны такие хиты, как «Зеленая книга», «Люмьеры!», «Облачный атлас», «Еще по одной», «Капитан Фантастик» и многие другие.

Бездетная пара фермеров, проживающая в туманной глуши, однажды находит у себя загадочное существо и решает растить его как собственного ребёнка. Но то, что принесло мир в семью, скоро её и разрушит.

6.5 Оцените
18 голосов Рейтинг IMDb: 6.3
Продолжительность 1 час 46 минут
Год выпуска 2021
Премьера в России 28 октября 2021
Премьера онлайн 28 октября 2021
Премьера в мире 12 августа 2021
Возраст 18+
Прокатчик Капелла Фильм
Режиссер
Вальдимар Йоханнссон
Вальдимар Йоханнссон
В ролях
Нуми Рапас
Нуми Рапас
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Ингвар Эггерт Сигюрдссон
Бьерн Хлинур Харальдссон
Бьерн Хлинур Харальдссон
Хильмир Снайр Гвюднасон
Хильмир Снайр Гвюднасон
Эстер Биби
Все актеры и съемочная группа
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Агнец
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На бескрайних просторах Исландии располагается дом Марии (Нуми Рапас) и Ингвара (Хильмир Снайр Гвюднасон), которые кажутся нам преданными друг другу партнерами. У них есть стадо овец, которому они посвящают свои будни, кот, собака и едва работающий трактор. Однажды у одной из овечек начинаются роды, и взгляд, который жена бросает на супруга, говорит сам за себя: они возьмут этого необычного ягненка себе. Только что родившееся существо станет не домашним животным, а их собственным ребенком,…
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khaos11 2 ноября 2021, 18:41
Фильм понравился, но он не для кинотеатрального просмотра. А как раз так и под теплый ламповый свет перед сном, хотя исландская природа отдельно,… Читать дальше…
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21 декабря 2021 16:59
Нуми Рапас принимает на воспитание жуткого ребенка в трейлере хоррора «Ягненок» Фильм получил приз за оригинальность в программе «Особый взгляд» Каннского кинофестиваля.
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28 июля 2021 09:45
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