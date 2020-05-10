Роберт Тисдолл становится главным подозреваемым по делу об убийстве актрисы. Все улики складываются не в его пользу — девушка задушена поясом от его плаща. Дело ведет полицейский полковник Бергойн, уверенный в виновности Роберта.
Но дочь полицейского, очаровательная Эрика, считает, что расследование пошло по ложному пути, и у молодых людей завязывается романтическое чувство…
Young and Innocent, Inocencia y juventud, Jovem e Inocente, The Girl Was Young, Ung og uskyldig, Coins for Candles, Fiatal és ártatlan, Giovane e innocente, Innocència i joventut, Jauna ir nekalta, Jeune et innocent, Jung und unschuldig, Mlad i nevin, Mlada in nedolžna, Mladi i nevini, Mladý a nevinný, Młody i niewinny, Noor ja süütu, Nuori ja viaton, Opgejaagd, På farliga vägar, Tânără şi inocentă, Traqué, Ung och oskyldig, Νέα και αθώα, Νέος και αθώος, Млад и невинен, Молодий і невинний, Молодой и невинный, 年輕與無辜, 第3逃亡者, だいさんとうぼうしゃ, 年轻姑娘
Рейтинг фильма
6.9
Оцените10 голосов
6.8IMDb
Цитаты
Erica BurgoyneЧашку чая и кусочек пирога, пожалуйста.
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