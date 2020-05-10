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Постер фильма Молодой и невинный
6.9
Киноафиша Фильмы Молодой и невинный
6.9

Молодой и невинный

, 1937
Young and Innocent
Великобритания / триллер, мистика, криминал / 18+
Постер фильма Молодой и невинный
6.9

О фильме

Роберт Тисдолл становится главным подозреваемым по делу об убийстве актрисы. Все улики складываются не в его пользу — девушка задушена поясом от его плаща. Дело ведет полицейский полковник Бергойн, уверенный в виновности Роберта. Но дочь полицейского, очаровательная Эрика, считает, что расследование пошло по ложному пути, и у молодых людей завязывается романтическое чувство…

В ролях

Нова Пилбим
Эрика Бёргоин
Перси Мармот
Col. Burgoyne
Эдвард Ригби
Old Will
Деррик Де Марни
Robert Tisdall
Джон Лонгден
Det. Insp. Kent
Эдвард Ригби
Old Will
Мэри Клэр
Erica's Aunt
Джордж Курзон
Guy
Бэйзил Рэдфорд
Erica's Uncle
Pamela Carme
Christine Clay
Джордж Мерритт
Det. Sgt. Miller
Режиссер Альфред Хичкок
Сценарист Джозефина Тей, Чарльз Беннетт, Эдвин Гринвуд, Энтони Армстронг
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна Великобритания
Продолжительность 1 час 23 минуты
Год выпуска 1937
Премьера онлайн 10 мая 2020
Премьера в мире 1 ноября 1937
Дата выхода
1 ноября 1937 Великобритания
11 июля 1944 Испания
1 ноября 1937 Канада PG
17 февраля 1938 США
21 апреля 2010 Франция
23 ноября 1939 Швеция 15
15 января 1977 Япония G

Где посмотреть фильм

ИВИ
Сборы в мире $401
Производство Gaumont British Picture Corporation
Другие названия
Young and Innocent, Inocencia y juventud, Jovem e Inocente, The Girl Was Young, Ung og uskyldig, Coins for Candles, Fiatal és ártatlan, Giovane e innocente, Innocència i joventut, Jauna ir nekalta, Jeune et innocent, Jung und unschuldig, Mlad i nevin, Mlada in nedolžna, Mladi i nevini, Mladý a nevinný, Młody i niewinny, Noor ja süütu, Nuori ja viaton, Opgejaagd, På farliga vägar, Tânără şi inocentă, Traqué, Ung och oskyldig, Νέα και αθώα, Νέος και αθώος, Млад и невинен, Молодий і невинний, Молодой и невинный, 年輕與無辜, 第3逃亡者, だいさんとうぼうしゃ, 年轻姑娘

Рейтинг фильма

6.9
Оцените 10 голосов
6.8 IMDb

Отзывы о фильме

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Молодой и невинный - смотреть в онлайн-кинотеатре

Молодой и невинный

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