Постер фильма Звезда шерифа
7.4 Рейтинг IMDb: 7.4
Киноафиша Фильмы Звезда шерифа

Звезда шерифа

Lone Star 18+
О фильме

На юге Техаса, в приграничном районе, случайно находят останки человека и по звезде определяют, что это был шериф Чарли Уэйд. Сэм Дидз начинает расследование и выясняет, что одновременно с исчезновением Уэйда пропала крупная сумма денег и к этому мог иметь отношение его отец Бадди Дидз. Возникают противоречивые версии событий, разработка которых приводит к неожиданным результатам.

Страна США
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 1996
Премьера в мире 10 мая 1996
Дата выхода
21 июня 1996 Россия 16+
10 октября 1996 Великобритания
27 февраля 1997 Германия
21 июня 1996 Казахстан
26 июня 1997 Нидерланды
14 февраля 1997 Португалия M/12
21 июня 1996 США
21 июня 1996 Украина
18 сентября 1996 Франция
9 января 1997 Чехия 12+
MPAA R
Бюджет $5 000 000
Сборы в мире $12 423 265
Производство Columbia Pictures, Castle Rock Entertainment, Rio Dulce
Другие названия
Lone Star, Estrella solitaria, Étoile maudite, Lone Star - A Estrela Solitária, Lone Star - Ahol a legendák születnek, Lone Star, el rastre d'un crim, Na granicy, Samotna zvezda, Shinjitsu no Sasayaki, Stella solitaria, Um Corpo no Deserto, Usamljena zvezda, Usamljena zvijezda, Vieniša žvaigždė, Yalnız Kovboy, Μοναχικό αστέρι, Звезда шерифа, Зірка шерифа, Самотна звезда, 真実の囁き, 致命警徽
Режиссер
Джон Сейлз
В ролях
Крис Купер
Крис Купер
Джеймс Вудс
Джеймс Вудс
Джесси Боррего
Клифтон Джеймс
Элизабет Пенья
Элизабет Пенья
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

7.4
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Cliff Я никогда не думал, что мой приятель будет встречаться с женщиной, у которой три полоски на погонах.
Mickey Думаю, это уже больше, чем просто встречаться.
Cliff Ты собираешься жениться?
Mickey Возможно.
Cliff Ты знаком с её семьёй? Думаешь, они примут, что ты белый?
Mickey Они считают, что любая женщина старше 30, которая не замужем, — лесбиянка. Она думает, что они будут рады, что я мужчина...
Cliff Да, всегда трогательно видеть, как одно предубеждение побеждает другое.
