Cliff Я никогда не думал, что мой приятель будет встречаться с женщиной, у которой три полоски на погонах.

Mickey Думаю, это уже больше, чем просто встречаться.

Cliff Ты собираешься жениться?

Mickey Возможно.

Cliff Ты знаком с её семьёй? Думаешь, они примут, что ты белый?

Mickey Они считают, что любая женщина старше 30, которая не замужем, — лесбиянка. Она думает, что они будут рады, что я мужчина...