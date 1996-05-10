Отзывы о фильме
На юге Техаса, в приграничном районе, случайно находят останки человека и по звезде определяют, что это был шериф Чарли Уэйд. Сэм Дидз начинает расследование и выясняет, что одновременно с исчезновением Уэйда пропала крупная сумма денег и к этому мог иметь отношение его отец Бадди Дидз. Возникают противоречивые версии событий, разработка которых приводит к неожиданным результатам.
|21 июня 1996
|Россия
|16+
|10 октября 1996
|Великобритания
|27 февраля 1997
|Германия
|21 июня 1996
|Казахстан
|26 июня 1997
|Нидерланды
|14 февраля 1997
|Португалия
|M/12
|21 июня 1996
|США
|21 июня 1996
|Украина
|18 сентября 1996
|Франция
|9 января 1997
|Чехия
|12+