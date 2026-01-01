Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Исчезновение
Рейтинги
6.8 Рейтинг IMDb: 6.3
Оцените
2 постера
Исчезновение

Исчезновение

The Vanishing 18+
О фильме

О фильме

Молодой писатель Джефф Харримен и его невеста Дайэн едут в романтическое путешествие. По пути они делают остановку, чтобы Дайэн могла сбегать в небольшой придорожный магазинчик, вернуться из которого девушке будет не суждено. Возлюбленная Джеффа исчезла без следа. Харримен начинает искать невесту. Трехлетние поиски приведут писателя к человеку, который выбрал убийство, как средство самовыражения…

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1993
Премьера в мире 5 февраля 1993
Дата выхода
5 февраля 1993 Россия 16+
13 мая 1993 Австралия
1 июля 1993 Германия
4 марта 1993 Греция
5 февраля 1993 Казахстан
5 февраля 1993 США
5 февраля 1993 Украина
15 июля 1993 Чехия 12+
MPAA R
Бюджет $20 000 000
Сборы в мире $14 543 394
Производство Twentieth Century Fox
Другие названия
The Vanishing, El rapto, La disparue, Spurlos, A Desaparecida, Disparitia, Forsvundet sporløst, I apagogi, Išnykimas, Kayboluş, Nestajanje, Nyom nélkül, O Silêncio do Lago, Pelon hetket, Secuestrada, Spårlöst försvunnen, Sporløst forsvunnet, The Vanishing - Scomparsa, Zaginiona bez śladu, Η απαγωγή, Зникнення, Изчезването, Исчезновение, Нестајање, 失踪 妄想は究極の凶器, 神秘失蹤
Режиссер
Джордж Слейзер
В ролях
Кифер Сазерленд
Кифер Сазерленд
Нэнси Трэвис
Нэнси Трэвис
Джефф Бриджес
Джефф Бриджес
Сандра Буллок
Сандра Буллок
Парк Оверолл
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.8
Оцените 15 голосов
6.3 IMDb
Отзывы о фильме

Цитаты
Barney Cousins Джефф, посмотри на свою жизнь. У тебя ничего нет. Ни работы, ни любви, ни покоя в душе. Ты уже три года ищешь; в какой момент ты наконец скажешь себе: «Завтра я не проснусь и вдруг не узнаю, что случилось»?
