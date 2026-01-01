Отзывы о фильме
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другимНаписать отзыв
Молодой писатель Джефф Харримен и его невеста Дайэн едут в романтическое путешествие. По пути они делают остановку, чтобы Дайэн могла сбегать в небольшой придорожный магазинчик, вернуться из которого девушке будет не суждено. Возлюбленная Джеффа исчезла без следа. Харримен начинает искать невесту. Трехлетние поиски приведут писателя к человеку, который выбрал убийство, как средство самовыражения…
|5 февраля 1993
|Россия
|16+
|13 мая 1993
|Австралия
|1 июля 1993
|Германия
|4 марта 1993
|Греция
|5 февраля 1993
|Казахстан
|5 февраля 1993
|США
|5 февраля 1993
|Украина
|15 июля 1993
|Чехия
|12+