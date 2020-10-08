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Initiation

Крик. Кровавое посвящение, 2020

2020 / США
6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5
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Мистический хоррор о маньяке, нападающем на студентов
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Причины посмотреть Факты О фильме

Кайли вернулась с шумной вечеринки в одиночестве и теперь не помнит, что было после того, как ее нашли без сознания трое студентов – Бо, Дилан и Уэс. На следующее утро она обнаруживает, что над ней злобно шутят во всех социальных сетях. Опустошенная и разбитая, девушка решает обратиться за помощью к подругам из женского сообщества Шейлин и Эллери. Они не знают, как помочь Кайли, но Эллери, услышав ее историю, берется за собственное расследование. Она уверена, что, если в деле замешан ее брат Уэс, которого ранее уже пытались привлечь к ответственности за сексуальное насилие, дело может быть нечисто.

Тем временем в кампусе начинают происходить странные вещи, и однажды девушки с ужасом узнают, что Уэс был жестоко убит неизвестным в маске. Тело парня обнаруживают его друзья Дилан и Бо. После инцидента все студенты начинают опасаться за свои жизни, а ректор университета Ван Хорн тем временем наигранно оплакивает смерть Уэса и каждый раз подчеркивает, каким он был хорошим пловцом и какая это огромная потеря. 

В это же время убийство начинают расследовать детектив Сандра Фицджеральд и ее помощник – офицер Рико Мартинес. Они узнают, что когда-то дело Уэса о сексуальном насилии было прикрыто самим ректором Ван Хорном. Все начинают подозревать, что обстоятельства убийства Уэса могут быть куда запутаннее, чем кажется. Особенно после того, как вскоре после произошедших событий друзей убитого – Дилана и Бо – также настигает смерть от рук неизвестного убийцы.

Удастся ли девушкам разобраться, кто стоит за нападениями на студентов и какие мотивы преследует человек в маске?

Фильм основан на короткометражном фильме Dembanger, который режиссер Джон Берардо снял, когда учился в Университете Южной Калифорнии. По заданию, ему нужно было создать «короткометражку, которая показывала бы социальные изменения в обществе». Берардо выбрал соцсети из-за того, что был удивлен, как в современном мире легко и просто создать профиль в Facebook. В своей работе режиссер исследовал, чем может быть опасна публикация слишком личной информации на подобных ресурсах.

Изначально планировалось, что премьера фильма пройдет на фестивале SXSW в марте 2020 года, но фестиваль был отменен из-за пандемии. В итоге премьера состоялась во время кинофестиваля Screamfest 2020 года.

Это первая роль в полнометражном фильме для актрисы Ширин Лай.

Режиссер Джон Берардо придумал дизайн зеркальной маски. Сделано это было для того, чтобы жертвы убийцы могли видеть свое отражение перед смертью.

Режиссер Джон Берардо в кульминации фильма просил актеров исполнять всю сцену целиком для каждого кадра. По его мнению, это позволило актерам отыграть самые важные моменты так, как нужно.

Фильм был снят за 16 дней.

Роль Сандры Фицджеральд изначально была мужской, однако создатели фильма изменили ее после того, как директор по кастингу Рики Маслар увидел актрису Янси Батлер.

Все актеры проводили много времени вместе перед основными съемками, так как считали, что это поможет установить химию между их персонажами.

Создатели фильма были настолько впечатлены игрой актера Патрика Р. Уокера, что решили добавить для него еще две сцены.

После убийства местной спортивной звезды в Университете Уайтон раскрываются невероятные подробности жизни студентов, их секреты и тайные способы коммуникации. Один из них — комментарии, состоящие из одного лишь восклицательного знака, подтекст которого окажется намного страшнее, чем кажется.

6.9 Оцените
16 голосов Рейтинг IMDb: 5
Продолжительность 1 час 36 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 16 сентября 2021
Премьера онлайн 24 мая 2021
Премьера в мире 8 октября 2020
Возраст 18+
Прокатчик Planeta Inform
Режиссер
Джон Берардо
Джон Берардо
В ролях
Локлин Манро
Локлин Манро
Янси Батлер
Янси Батлер
Джон Уэртас
Джон Уэртас
Изабелла Гомес
Изабелла Гомес
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Крик. Кровавое посвящение 4 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
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Наша рецензия
В общежитии престижного колледжа проходит бурная вечеринка, организованная богатым лидером братства Бо (Гэттлин Гриффит). С наступлением темноты сюда заявляются студентки из сестринства, возглавляемого лаборанткой Эллери (Линдсэй ЛаВанши). Парни охотно подливают в стаканы девушек водку с энергетиком, выискивая среди них легкую добычу для жестокого розыгрыша. Выбор падает на наивную Кайли (Изабелла Гомес), которую Бо незаметно уводят в свою комнату на втором этаже. Эллери, обнаружив Кайли в…
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Иван Пушкарев 17 сентября 2021, 15:13
Восколько начало завтра
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16 голосов
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Кадры из фильма Все кадры
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