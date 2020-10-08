Крик. Кровавое посвящение, 2020

Кайли вернулась с шумной вечеринки в одиночестве и теперь не помнит, что было после того, как ее нашли без сознания трое студентов – Бо, Дилан и Уэс. На следующее утро она обнаруживает, что над ней злобно шутят во всех социальных сетях. Опустошенная и разбитая, девушка решает обратиться за помощью к подругам из женского сообщества Шейлин и Эллери. Они не знают, как помочь Кайли, но Эллери, услышав ее историю, берется за собственное расследование. Она уверена, что, если в деле замешан ее брат Уэс, которого ранее уже пытались привлечь к ответственности за сексуальное насилие, дело может быть нечисто.

Тем временем в кампусе начинают происходить странные вещи, и однажды девушки с ужасом узнают, что Уэс был жестоко убит неизвестным в маске. Тело парня обнаруживают его друзья Дилан и Бо. После инцидента все студенты начинают опасаться за свои жизни, а ректор университета Ван Хорн тем временем наигранно оплакивает смерть Уэса и каждый раз подчеркивает, каким он был хорошим пловцом и какая это огромная потеря.

В это же время убийство начинают расследовать детектив Сандра Фицджеральд и ее помощник – офицер Рико Мартинес. Они узнают, что когда-то дело Уэса о сексуальном насилии было прикрыто самим ректором Ван Хорном. Все начинают подозревать, что обстоятельства убийства Уэса могут быть куда запутаннее, чем кажется. Особенно после того, как вскоре после произошедших событий друзей убитого – Дилана и Бо – также настигает смерть от рук неизвестного убийцы.

Удастся ли девушкам разобраться, кто стоит за нападениями на студентов и какие мотивы преследует человек в маске?