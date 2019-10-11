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Проклятие деревни Инунаки Проклятие деревни Инунаки
Киноафиша Фильмы Проклятие деревни Инунаки
Inunaki mura

Проклятие деревни Инунаки, 2019

2019 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
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О фильме

Юма со своей девушкой Акиной попадают в давно несуществующую деревню Инунаки, после чего Акина становится сама не своя, постоянно напевает какую-то песню и в результате кончает с собой. Когда Юма решает вернуться в проклятую деревню, за ним увязывается младший брат Кота, и оба бесследно исчезают. Мать в истерике, отец заявляет, что больше не хочет иметь ничего общего с их грязной кровью, а сестре Канаэ, которая с детства пытается не замечать призраков, придётся спасать братьев и разгадывать тайну мистической деревни Инунаки.

4.9 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 4.9
Продолжительность 1 час 48 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 17 августа 2021
Премьера в мире 11 октября 2019
Возраст 18+
Режиссер
Такаши Шимицу
Такаши Шимицу
В ролях
Аяка Миёси
Аяка Миёси
Рэндзи Исибаси
Мегуми Окина
Рёта Бандо
Хина Мияно
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Проклятие деревни Инунаки 3 постера
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Проклятие деревни Инунаки
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