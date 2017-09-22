Побег из тюрьмы: Последняя ярость, 2017

В 1978 году трое сыновей Гэри Тисона помогли ему и его сокамернику Рэнди Гринуолту совершить побег из тюрьмы штата Аризона. Дональд, Рики и Раймонд едва достигли совершеннолетия, и благодаря матери Дороти они фанатично преданы отцу. Дороти внушила сыновьям, что семья превыше всего, а их отец — романтический герой и жертва обстоятельств. Но когда беглецы все вместе отправились к мексиканской границе Гэри быстро проявил свое истинное лицо — жестокого убийцы и психопата. Тисон старший без колебаний расстрелял семью с детьми лишь для того, чтобы сменить машину, но это только начало их шокирующего путешествия. Беглых преступников преследует целая армия, и чем сильнее будет сжиматься кольцо вокруг них, тем чудовищнее и неблагодарнее будет выглядеть эта сыновья преданность.