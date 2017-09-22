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Побег из тюрьмы: Последняя ярость Побег из тюрьмы: Последняя ярость
Киноафиша Фильмы Побег из тюрьмы: Последняя ярость
Last Rampage: The Escape of Gary Tison

Побег из тюрьмы: Последняя ярость, 2017

2017 / США
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10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
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О фильме

В 1978 году трое сыновей Гэри Тисона помогли ему и его сокамернику Рэнди Гринуолту совершить побег из тюрьмы штата Аризона. Дональд, Рики и Раймонд едва достигли совершеннолетия, и благодаря матери Дороти они фанатично преданы отцу. Дороти внушила сыновьям, что семья превыше всего, а их отец — романтический герой и жертва обстоятельств. Но когда беглецы все вместе отправились к мексиканской границе Гэри быстро проявил свое истинное лицо — жестокого убийцы и психопата. Тисон старший без колебаний расстрелял семью с детьми лишь для того, чтобы сменить машину, но это только начало их шокирующего путешествия. Беглых преступников преследует целая армия, и чем сильнее будет сжиматься кольцо вокруг них, тем чудовищнее и неблагодарнее будет выглядеть эта сыновья преданность.

5.7 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.7
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2017
Премьера онлайн 22 сентября 2017
Премьера в мире 22 сентября 2017
Возраст 18+
Режиссер
Дуайт Х. Литтл
В ролях
Роберт Патрик
Роберт Патрик
Хизер Грэм
Хизер Грэм
Брюс Дэвисон
Брюс Дэвисон
Алекс МакНиколл
Алекс МакНиколл
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Побег из тюрьмы: Последняя ярость 2 постера
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Побег из тюрьмы: Последняя ярость
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