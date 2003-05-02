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Воспоминания об убийстве Воспоминания об убийстве
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Salinui chueok

Воспоминания об убийстве, 2003

2003 / Корея
8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
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В 1986 году в южнокорейской провинции уже вторая молодая и красивая женщина была найдена мертвой, изнасилованной и связанной. Детектив Пак Ду-Ман и детектив Чо Ён Ку, двое жестоких и глупых местных полицейских, не имеющих ни компетенции, ни желания ловить преступников, расследуют убийство, применяя жестокость и пытая подозреваемых, но без какого-либо результата. Чтобы помочь расследованию, в город приезжает детектив Со Тэ Юн из Сеула. Он убежден, что женщин убивает серийный убийца. На теле третьей жертвы детектив находят шокирующие зацепки…

  • Начиная с июня 2000 года, Пон Джун Хо потратил год на то, чтобы написать сценарий для фильма. Впрочем, по его заявлению, в течение первого полугода он не написал ни строчки сценария, занимаясь исследованиями в области криминалистики. 
  • Чтобы его персонаж, детектив Со, выглядел измученным стрессом дела, актер Ким Сан Гён намеренно ограничил прием пищи и спал на несколько часов меньше.
  • В одной из удаленных сцена фильма детектив Чо гуляет по кварталу красных фонарей, а затем получает массаж от девушки и спрашивает ее о возможных версиях убийств. Сцена снималась в настоящем квартале красных фонарей, и членам съемочной группы пришлось просить разрешения на съемку у местного сутенера.

В 1986 году в корейском провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств. Тем временем убийства продолжаются.

8.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 8.1
Продолжительность 2 часа 10 минут
Год выпуска 2003
Премьера в России 16 апреля 2020
Премьера онлайн 14 мая 2020
Премьера в мире 2 мая 2003
Возраст 18+
Прокатчик ПРОвзгляд
Режиссер
Пон Чжун-хо
Пон Чжун-хо
В ролях
Сон Кан-хо
Сон Кан-хо
Ким Сан-гён
Ким Рё-ха
Все актеры и съемочная группа
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Каро 11 Октябрь
17:00 от 700 ₽
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Воспоминания об убийстве смотреть онлайн

Воспоминания об убийстве

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