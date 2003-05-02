Воспоминания об убийстве, 2003

В 1986 году в южнокорейской провинции уже вторая молодая и красивая женщина была найдена мертвой, изнасилованной и связанной. Детектив Пак Ду-Ман и детектив Чо Ён Ку, двое жестоких и глупых местных полицейских, не имеющих ни компетенции, ни желания ловить преступников, расследуют убийство, применяя жестокость и пытая подозреваемых, но без какого-либо результата. Чтобы помочь расследованию, в город приезжает детектив Со Тэ Юн из Сеула. Он убежден, что женщин убивает серийный убийца. На теле третьей жертвы детектив находят шокирующие зацепки…
В 1986 году в корейском провинциальном городе Хвасон две местные женщины были убиты одним и тем же извращённым способом. Детектив Пак Ту-ман и его помощник Чо Ён-гу со всем возможным рвением пытаются найти убийцу. Точнее — заставить признаться в содеянном любого подозреваемого, и делают это самыми жестокими методами. К ним на помощь прибывает детектив Со Тхэ-юн из Сеула, чтобы провести расследование и вычислить маньяка на основе улик и доказательств. Тем временем убийства продолжаются.