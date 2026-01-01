Оповещения от Киноафиши
Постер фильма Наваждение
Постер фильма Наваждение
Рейтинги
6.7 Рейтинг IMDb: 6.7
Оцените
2 постера
Наваждение

Наваждение

Obsession 18+
О фильме

О фильме

Жизнь бизнесмена Майкла Куртленда теряет всякий смысл, когда его жена Элизабет и восьмилетняя дочь погибают во время спасательной операции по освобождению заложников. Правда, их тела так и не были найдены. Спустя шестнадцать лет Майкл приезжает в Италию, где встречает молодую женщину Сандру, как две капли воды похожую на его погибшую жену. Но вскоре он начинает замечать в поведении женщины странности…

Страна США
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1976
Премьера в мире 1 августа 1976
Дата выхода
1 августа 1976 Россия 16+
13 сентября 1976 Бразилия 12
25 марта 1977 Германия
28 января 1977 Ирландия 12
1 августа 1976 Казахстан
1 августа 1976 США
1 августа 1976 Украина
18 марта 1977 Финляндия
18 мая 1977 Франция
28 января 1978 Япония G
MPAA PG
Бюджет $1 400 000
Производство Yellowbird Productions, George Litto Productions
Другие названия
Obsession, Obsesión, Deja Vu, Besættelse, Besatt av frykt, Complesso di colpa, De vrouw die twee keer leefde, Double ransom, Efialtes apo to parelthon, Fascinación, Gastkramad, Illusionen om en kvinna, Magnífica obsesión, Megszállottság, Naisen kahdet kasvot, Obsesia, Obsesja, Obsessão, Obsessió, Obsession - Naisen kahdet kasvot, Opsesija, Painajainen, Saplantı, Schwarzer Engel, Trágica Obsessão, Εφιάλτης από το παρελθόν, Наваждение, Обсебване, 愛のメモリー, 迷情記
Режиссер
Брайан Де Пальма
Брайан Де Пальма
В ролях
Клифф Робертсон
Джон Литгоу
Джон Литгоу
Женевьев Бюжо
Ванда Блэкман
Все актеры и съемочная группа
Рейтинг фильма

6.7
Оцените 10 голосов
6.7 IMDb
Отзывы о фильме

Кадры из фильма
