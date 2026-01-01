Отзывы о фильме
Жизнь бизнесмена Майкла Куртленда теряет всякий смысл, когда его жена Элизабет и восьмилетняя дочь погибают во время спасательной операции по освобождению заложников. Правда, их тела так и не были найдены. Спустя шестнадцать лет Майкл приезжает в Италию, где встречает молодую женщину Сандру, как две капли воды похожую на его погибшую жену. Но вскоре он начинает замечать в поведении женщины странности…
|1 августа 1976
|Россия
|16+
|13 сентября 1976
|Бразилия
|12
|25 марта 1977
|Германия
|28 января 1977
|Ирландия
|12
|1 августа 1976
|Казахстан
|1 августа 1976
|США
|1 августа 1976
|Украина
|18 марта 1977
|Финляндия
|18 мая 1977
|Франция
|28 января 1978
|Япония
|G