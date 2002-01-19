Темные воды, 2002

Пока Ёсими Мацубара борется за то, чтобы получить опеку над своей пятилетней дочерью Икуко, они живут в темном, мрачном и затхлом многоквартирном доме. Неуверенную в своем будущем Ёсими преследуют как наваждение темная вода, капающая с потолка и сочащаяся из стен, и маленькая красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах двумя годами раньше. Хотя Ёсими отчаянно пытается ради Икуко найти внутри себя источник силы и не поддаваться панике, ее ужас усиливается, когда она начинает догадываться о связи между этими событиями, и она оказывается совершенно не готовой узнать правду, которая ждет ее впереди.