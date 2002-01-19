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Темные воды Темные воды
Киноафиша Фильмы Темные воды
Honogurai mizu no soko kara

Темные воды, 2002

2002 / Япония
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10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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О фильме

Пока Ёсими Мацубара борется за то, чтобы получить опеку над своей пятилетней дочерью Икуко, они живут в темном, мрачном и затхлом многоквартирном доме. Неуверенную в своем будущем Ёсими преследуют как наваждение темная вода, капающая с потолка и сочащаяся из стен, и маленькая красная сумка, принадлежавшая девочке, которая пропала при загадочных обстоятельствах двумя годами раньше. Хотя Ёсими отчаянно пытается ради Икуко найти внутри себя источник силы и не поддаваться панике, ее ужас усиливается, когда она начинает догадываться о связи между этими событиями, и она оказывается совершенно не готовой узнать правду, которая ждет ее впереди.

6.0 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 6.7
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2002
Премьера в России 26 июня 2003
Премьера в мире 19 января 2002
Возраст 12+
Режиссер
Хидео Наката
Хидео Наката
В ролях
Хитоми Куроки
Рио Канно
Шигемицу Оги
Миреи Огучи
Ю Токуи
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Темные воды 2 постера
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Наша рецензия
Главная героиня – милая японская женщина. Она разводится с мужем и каждый из родителей хочет забрать себе дочку. Чтобы доказать перед судом свою способность быть хорошей матерью она ищет работу и снимает квартиру в мрачном полупустующем многоквартирном доме на окраине города. Тут-то и начинается заползающий за шиворот, навязчивый кошмар... Как всегда в японских фильмах никаких монстров (ну, почти). Просто что-то появляется там, где не должно быть; открыты двери, которые должны быть закрыты и…
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