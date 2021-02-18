Долгая дорога домой, 2017

Фильм снят на основе одноименной книги, автором которой является сам режиссер Анатолий Пасичник. Таким образом, Пасичник выступил режиссером, продюсером, сценаристом и монтажером картины. Он также сам сыграл главную роль и написал инструментальную музыку для своей ленты.

Первый трейлер фильма вышел в Сети еще в январе 2017 года.

В титрах можно услышать песню Артура Беркута «Крыльев взмах».

Большинство актеров приезжали за сотни километров для того, чтобы принять участие в данном проекте.

Отца героя мог сыграть Евгений Сидихин. Однако актер не смог сняться в фильме из-за загруженности в других проектах.

Съемочный процесс проходил в Новосибирской области.

Для съемок картины понадобилось всего 27 дней.

Некоторые герои фильма и книги имеют прототипы в реальной жизни. Кто-то из них даже сыграл самого себя в картине, но часть из них не смогла принять участие в проекте по самым разным причинам.

Для данного фильма не было построено ни одной декорации. Все сцены снимали в реальных помещениях и на природе.

Большинство описанных событий в ленте взяты из реальной жизни режиссера. Например, поездка семьи в машине или разговор врачей в ординаторской.

Мистический сон, который приснился главному герою, также взят из жизни режиссера. Автору романа и создателю фильма действительно снился подобный сон. Только в его кошмаре покойник звал не его друга, а парня из его школы. На следующий день школьник был найден мертвым.

Режиссер написал музыку и песни специально для этого фильма.

Роль директора школы досталась настоящему директору из школы режиссера, а сцена встречи выпускников была снята в том же учебном заведении, где когда-то учился Пасичник.

Фильм получил несколько наград разных кинофестивалей. Среди них победа в номинации «Лучший полнометражный фильм» в France Independent Film Festival и LifeStyleCinema.