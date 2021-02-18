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Долгая дорога домой Долгая дорога домой
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Долгая дорога домой, 2017

2017 / Россия
7.7 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мистическая картина о любви, дружбе и семейных отношениях, которая содержит полубиографические элементы. В фильме Анатолия Пасичника реальные события органично переплетаются с вымышленными загадочными происшествиями.

Главный герой – мужчина тридцати лет по имени Сергей, который привык полагаться на судьбу и спокойно плыть по течению. Каждый день его однообразной жизни похож на предыдущий, и герой отлично понимает, что только он сам виноват в том, что упустил свои возможности. Действие разворачивается в обыкновенном провинциальном городке, где мужчине приходится трудиться разнорабочим на местной стройке и жить под одной крышей с родителями и родным братом. Сергей смирился со сложившимися обстоятельствами и, не особенно желая менять свою жизнь, предпочитает вовсе не задумываться о своем предсказуемом и безрадостном будущем.

Однажды ночью ему снится странный сон: покойный отец друга зовет с собой его товарища. На следующее утро этого самого парня находят мертвым. Вскоре с главным героем начинают происходить загадочные и необъяснимые вещи. Сергей пытается разобраться и найти смысл во всех этих событиях, однако результаты его поисков оказываются куда более неожиданными, чем он мог себе представить. Теперь не только Сергей, но и все его близкие оказываются впутанными в непонятную гущу происшествий. Никто из героев не готов принять внезапные изменения, и совсем скоро им всем будет необходимо встретиться лицом к лицу с истинным смыслом нашей таинственной и сложной жизни.

 

 

Фильм снят на основе одноименной книги, автором которой является сам режиссер Анатолий Пасичник. Таким образом, Пасичник выступил режиссером, продюсером, сценаристом и монтажером картины. Он также сам сыграл главную роль и написал инструментальную музыку для своей ленты.

Первый трейлер фильма вышел в Сети еще в январе 2017 года.

В титрах можно услышать песню Артура Беркута «Крыльев взмах».

Большинство актеров приезжали за сотни километров для того, чтобы принять участие в данном проекте.

Отца героя мог сыграть Евгений Сидихин. Однако актер не смог сняться в фильме из-за загруженности в других проектах.

Съемочный процесс проходил в Новосибирской области.

Для съемок картины понадобилось всего 27 дней.

Некоторые герои фильма и книги имеют прототипы в реальной жизни. Кто-то из них даже сыграл самого себя в картине, но часть из них не смогла принять участие в проекте по самым разным причинам.

Для данного фильма не было построено ни одной декорации. Все сцены снимали в реальных помещениях и на природе.

Большинство описанных событий в ленте взяты из реальной жизни режиссера. Например, поездка семьи в машине или разговор врачей в ординаторской.

Мистический сон, который приснился главному герою, также взят из жизни режиссера. Автору романа и создателю фильма действительно снился подобный сон. Только в его кошмаре покойник звал не его друга, а парня из его школы. На следующий день школьник был найден мертвым.

Режиссер написал музыку и песни специально для этого фильма.

Роль директора школы досталась настоящему директору из школы режиссера, а сцена встречи выпускников была снята в том же учебном заведении, где когда-то учился Пасичник.

Фильм получил несколько наград разных кинофестивалей. Среди них победа в номинации «Лучший полнометражный фильм» в France Independent Film Festival и LifeStyleCinema.

Сергей прекрасно осознает, что в свои тридцать лет уже упустил множество возможностей, но по инерции продолжает «плыть по течению», поэтому все дни его жизни похожи и однообразны. Однажды ночью он видит сон, в котором его друга зовёт с собой покойный отец товарища, который умер несколько лет назад. Наутро парень узнает, что друга нашли мертвым. После этого случая Сергея начинают преследовать странные и необъяснимые мистические события. Все родные и близкие также оказываются вовлечены в круговорот происходящих событий. Ни Сергей, ни его родные не готовы принять грядущие перемены и вскоре им предстоит узнать истинный смысл нашей загадочной, а местами пугающей жизни.

7.7 Оцените
32 голоса Рейтинг IMDb: 7.6
Продолжительность 1 час 34 минуты
Год выпуска 2017
Возраст 16+
Режиссер
Анатолий Пасичник
В ролях
Дмитрий Старченко
Анатолий Пасичник
Ирина Скуратова
Наталья Тишина
Евгений Духнов
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Долгая дорога домой 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
ewan.konyagin 18 февраля 2021, 03:58
Постер - Огонь!
Трейлер - Интригует! (Правда из трейлера не совсем ясно о чем фильм).
Однозначно пойду! После постараюсь написать.
aagrimova 14 февраля 2021, 14:54
Очень интересный фильм с глубоким смыслом. С удовольствием пересмотрела бы вновь, но к сожалению его пока нет в сети. Жду!
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32 голоса
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