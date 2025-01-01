Меню
Киноафиша Фильмы Преступление и наказание

Преступление и наказание

18+
О фильме

Дуня Раскольникова направляется в Санкт-Петербург, беспокоясь о душевном здоровье своего брата, Родиона. Ему снятся навязчивые вещие сны о мировой эпидемии в будущем. Родион хочет предотвратить смертельную беду для человечества, уничтожив источник заразы в своем времени. По приезде Дуня обнаруживает, что Родион осужден по обвинению в убийстве старухи-процентщицы и сослан в Сибирь. Сестра считает, что брат не виновен, и начинает собственное расследование. Пытаясь разобраться в ситуации, Дуня нападает на след опасной группы людей. И теперь смертельная опасность угрожает ей самой.

Страна Россия
Режиссер
Роман Доронин
В ролях
Тиль Швайгер
