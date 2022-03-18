Долорес Клэйборн, 1995

Всю жизнь Долорес Клэйборн проработала в роскошном доме Веры Донован - самой богатой жительницы небольшого американского острова. Долорес никогда не удалялась от этого островка более чем на 50 миль. Муж, пьяница и драчун, умер от несчастного случая много лет назад, а дочка Селина к ней не ездит вот уже 15 лет.
Что же случилось, что Селина, ставшая известной журналисткой, бросила все свои дела и помчалась к матери за тридевять земель? Умерла Вера Донован, а местный детектив Джон Мэки вот уже который год имеет зуб на Долорес: он не поверил тогда, много лет назад в случайную смерть её мужа, и не верит теперь, потому что богачкой написано завещание в пользу Долорес.
|10 августа 1995
|Австралия
|23 ноября 1995
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|8 сентября 1995
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|2 ноября 1995
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|7 декабря 1995
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|12
|1 августа 1996
|Гонконг
|9 февраля 1996
|Греция
|29 сентября 1995
|Дания
|8 сентября 1995
|Ирландия
|10 августа 1995
|Испания
|15 сентября 1995
|Италия
|11 января 1996
|Нидерланды
|12
|19 января 1996
|Польша
|27 октября 1995
|Португалия
|24 марта 1995
|США
|R
|13 октября 1995
|Турция
|29 сентября 1995
|Финляндия
|11 октября 1995
|Франция
|U
|13 октября 1995
|Швейцария
|13 октября 1995
|Швеция
|23 декабря 1995
|Южная Корея
|28 октября 1995
|Япония