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Постер фильма Долорес Клэйборн
7.3
Киноафиша Фильмы Долорес Клэйборн
7.3

Долорес Клэйборн

, 1995
Dolores Claiborne
США / криминал, драма, мистика / 18+
Постер фильма Долорес Клэйборн
7.3

О фильме

Всю жизнь Долорес Клэйборн проработала в роскошном доме Веры Донован - самой богатой жительницы небольшого американского острова. Долорес никогда не удалялась от этого островка более чем на 50 миль. Муж, пьяница и драчун, умер от несчастного случая много лет назад, а дочка Селина к ней не ездит вот уже 15 лет.

Что же случилось, что Селина, ставшая известной журналисткой, бросила все свои дела и помчалась к матери за тридевять земель? Умерла Вера Донован, а местный детектив Джон Мэки вот уже который год имеет зуб на Долорес: он не поверил тогда, много лет назад в случайную смерть её мужа, и не верит теперь, потому что богачкой написано завещание в пользу Долорес.

В ролях

Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Долорес Клэйборн
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Селена Сент-Джордж
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Detective John Mackey
Джуди Парфитт
Джуди Парфитт
Вера Донован
Дэвид Стрэтэйрн
Дэвид Стрэтэйрн
Joe St. George
Эрик Богосян
Эрик Богосян
Peter
Джон Си Райли
Джон Си Райли
Constable Frank Stamshaw
Ellen Muth
Young Selena
Боб Гантон
Боб Гантон
Mr. Pease
Рой Купер
Magistrate
Режиссер Тэйлор Хэкфорд
Сценарист Стивен Кинг, Тони Гилрой
Композитор Дэнни Элфман
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1995
Премьера в мире 24 марта 1995
Дата выхода
10 августа 1995 Австралия
23 ноября 1995 Аргентина
8 сентября 1995 Великобритания 18
2 ноября 1995 Венгрия
7 декабря 1995 Германия 12
1 августа 1996 Гонконг
9 февраля 1996 Греция
29 сентября 1995 Дания
8 сентября 1995 Ирландия
10 августа 1995 Испания
15 сентября 1995 Италия
11 января 1996 Нидерланды 12
19 января 1996 Польша
27 октября 1995 Португалия
24 марта 1995 США R
13 октября 1995 Турция
29 сентября 1995 Финляндия
11 октября 1995 Франция U
13 октября 1995 Швейцария
13 октября 1995 Швеция
23 декабря 1995 Южная Корея
28 октября 1995 Япония
MPAA R
Сборы в мире $24 361 867
Производство Castle Rock Entertainment
Другие названия
Dolores Claiborne, Eclipse total, Dolores, Долорес Клейборн, Dolores Claiborne: L'ombra d'un crim, Dolores Claiborneová, Doloresa Kleiborn, Eclipse total (Dolores Claiborne), Hashadot M'Ha-Avar, L'ultima eclissi, Oliki ekleipsi, Stephen Kings Dolores, Stephen Kings Dolores Claiborne, Ολική έκλειψη, Долорес Клејборн, Долорес Клэйборн, 熱淚傷痕, 黙秘, Dolores Claiborne - Stephen King

Рейтинг фильма

7.3
Оцените 11 голосов
7.4 IMDb
Обновлено 18 марта 2022

Цитаты

Vera Donovan Иногда, Долорес... иногда, чтобы выжить, надо быть настоящей стервой... Иногда у женщины нет ничего другого, за что можно зацепиться, кроме как за эту стервообразность.

Отзывы о фильме

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