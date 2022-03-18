Долорес Клэйборн, 1995

Всю жизнь Долорес Клэйборн проработала в роскошном доме Веры Донован - самой богатой жительницы небольшого американского острова. Долорес никогда не удалялась от этого островка более чем на 50 миль. Муж, пьяница и драчун, умер от несчастного случая много лет назад, а дочка Селина к ней не ездит вот уже 15 лет.

Что же случилось, что Селина, ставшая известной журналисткой, бросила все свои дела и помчалась к матери за тридевять земель? Умерла Вера Донован, а местный детектив Джон Мэки вот уже который год имеет зуб на Долорес: он не поверил тогда, много лет назад в случайную смерть её мужа, и не верит теперь, потому что богачкой написано завещание в пользу Долорес.