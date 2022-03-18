Смотрите фильмы за 1 рубль
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Кукла. Последнее проклятье" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Долорес Клэйборн
Киноафиша Фильмы Долорес Клэйборн
Dolores Claiborne

Долорес Клэйборн, 1995

1995 / США
7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Всю жизнь Долорес Клэйборн проработала в роскошном доме Веры Донован - самой богатой жительницы небольшого американского острова. Долорес никогда не удалялась от этого островка более чем на 50 миль. Муж, пьяница и драчун, умер от несчастного случая много лет назад, а дочка Селина к ней не ездит вот уже 15 лет.

Что же случилось, что Селина, ставшая известной журналисткой, бросила все свои дела и помчалась к матери за тридевять земель? Умерла Вера Донован, а местный детектив Джон Мэки вот уже который год имеет зуб на Долорес: он не поверил тогда, много лет назад в случайную смерть её мужа, и не верит теперь, потому что богачкой написано завещание в пользу Долорес.

7.4 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.4
Продолжительность 2 часа 12 минут
Год выпуска 1995
Режиссер
Тэйлор Хэкфорд
В ролях
Кэти Бейтс
Кэти Бейтс
Дженнифер Джейсон Ли
Дженнифер Джейсон Ли
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Джуди Парфитт
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Долорес Клэйборн 2 постера
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
10 голосов
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
Оцените
Новости о фильме Новости фильма на нашем канале Телеграм
7 поучительных фильмов про абьюзивные отношения Редакция «Киноафиши» собрала семь лент, которые лучше других говорят о насилии в отношениях.
Написать
18 марта 2022 15:46
Все новости фильма
Открытое море: Монстр глубины
Открытое море: Монстр глубины
2022, Австралия, триллер
Забытое чудо
Забытое чудо
2022, Россия, анимация, семейный, приключения
Побег из космоса
Побег из космоса
2022, Китай, анимация, комедия, семейный
Булки
Булки
2022, Россия, комедия
Одна
Одна
2022, Россия, приключения, катастрофа
Главная роль
Главная роль
2021, Испания / Аргентина, комедия, драма
Пес-самурай и город кошек
Пес-самурай и город кошек
2022, Великобритания / Китай / США, боевик, анимация, комедия
Месть Банши
Месть Банши
2022, США, боевик, триллер
Одержимая
Одержимая
2021, Россия, триллер
Страна Саша
Страна Саша
2022, Россия, мелодрама, комедия
Кощей. Похититель невест
Кощей. Похититель невест
2022, Россия, анимация, комедия
Первая любовь
Первая любовь
2022, США, мелодрама
Related video
«Следы от операций налицо»: состоянию Пугачевой нашлось объяснение
«Это был тяжелый год»: покинувший страну Цискаридзе выступил с заявлением
Тест по советскому кино, который под силу только тем, кто вырос в СССР
«Обернулось не в ее пользу»: оскандалившуюся Успенскую вывели на чистую воду
Правду о состоянии Вайкуле раскрыл известный журналист: вот что произошло
Их не проведешь: эти 4 знака Зодиака видят людей насквозь
«Зачем ты это делаешь?»: очередную ложь Разина о Шатунове развенчали
«Я ему благодарна»: Акиньшина не стала молчать о роли Козловского в ее жизни
«Чтобы театр выжил»: директор «Ленкома» пролил свет на будущее лишенной ролей Захаровой
«Хочется одолжить свою одежду»: вышедшая на сцену Лолита вызвала оторопь
«Лучше уйти в другой театр»: вдове Караченцова раскрыли глаза на будущее в «Ленкоме»
Выехать за границу не смог: вот что известно о состоянии Юдашкина
Приложение киноафиши