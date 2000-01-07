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Две жизни
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Passion Of Mind

Две жизни, 2000

2000 / США
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11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
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О фильме

Милая Мари - недавно овдовевшая мать двух прелестных дочерей - ведет тихую спокойную жизнь в живописном французском городке. Но каждую ночь она попадает в другую реальность, превращаясь в современную преуспевающую женщину. Очаровательная Марти возглавляетлитературное агентство в Нью-Йорке. Сжигая сердца поклонников, красотка наслаждается стремительным темпом городской жизни. Блуждая во сне и наяву, Мари-Марти теряет связь с реальным миром, не зная, что существует на самом деле, а что - лишь плод ее воображения...

5.5 Оцените
11 голосов Рейтинг IMDb: 5.5
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2000
Премьера в России 7 января 2000
Премьера в мире 7 января 2000
Возраст 18+
MPAA PG-13
Режиссер
Ален Берлинер
В ролях
Деми Мур
Деми Мур
Сигурджон Сигхватссон
Джулианна Николсон
Джулианна Николсон
Шинед Кьюсак
Шинед Кьюсак
Уильям Фихтнер
Уильям Фихтнер
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Две жизни 2 постера
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