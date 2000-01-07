Две жизни, 2000

Милая Мари - недавно овдовевшая мать двух прелестных дочерей - ведет тихую спокойную жизнь в живописном французском городке. Но каждую ночь она попадает в другую реальность, превращаясь в современную преуспевающую женщину. Очаровательная Марти возглавляетлитературное агентство в Нью-Йорке. Сжигая сердца поклонников, красотка наслаждается стремительным темпом городской жизни. Блуждая во сне и наяву, Мари-Марти теряет связь с реальным миром, не зная, что существует на самом деле, а что - лишь плод ее воображения...