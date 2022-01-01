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Мастер и Маргарита
Мастер и Маргарита, 2020
2020 / Россия
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Жанр:
мистика
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О фильме
Экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».
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Год выпуска
2020
Режиссер
Николай Лебедев
Все актеры и съемочная группа
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(2004)
3.1666667
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