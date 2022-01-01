Смотрите фильмы за 1 ₽
Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате "Приключения Тедди" 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Фильмы Мастер и Маргарита

Мастер и Маргарита, 2020

2020 / Россия
мало голосов Оцените
0 голосов
Написать отзыв
В избранное Уже в избранном
Жанр:
В избранное Уже в избранном
Напомним
о выходе в прокат
О фильме

Экранизация знаменитого романа Михаила Булгакова «Мастер и Маргарита».

мало голосов Оцените
0 голосов
Год выпуска 2020
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
Все актеры и съемочная группа
Похожие фильмы
Изгнанник
Изгнанник (2004)
3.1666667
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате
Отзывы о фильме Обсудить в чате
Пока нет отзывов Написать
0 голосов
Оцените
Сердце пармы
Сердце пармы
2022, Россия, исторический, драма
Ёлки 9
Ёлки 9
2022, Россия, комедия
Черная Пантера: Ваканда навеки
Черная Пантера: Ваканда навеки
2022, США, фантастика, боевик, приключения
На ощупь
На ощупь
2022, Россия, драма, триллер
LOL. Surprise! Фильм
LOL. Surprise! Фильм
2021, США, боевик, анимация, семейный
Чинк: Хвостатый детектив
Чинк: Хвостатый детектив
2022, Россия, комедия, приключения, детектив, семейный
Петр I: Последний царь и первый император
Петр I: Последний царь и первый император
2022, Россия, исторический, документальный
Ламборгини: Человек-легенда
Ламборгини: Человек-легенда
2022, Италия, драма, биография
Треугольник печали
Треугольник печали
2022, Швеция / США / Франция, драма
Царство против разбойников
Царство против разбойников
2022, Россия, анимация, семейный
Двойная петля
Двойная петля
2022, США, боевик, драма, военный
Покерфейс
Покерфейс
2022, США, триллер
Related video
Смотреть без слез невозможно: состояние Николая Баскова ужаснуло россиян
Правду о «романе» с Плющенко раскрыла известная певица: такого от нее точно не ждали
Обиду не простила: правду о «мести» Людмилы Зыкиной предали огласке
Обошла даже Ольгу Бузову: за что растоптали запевшую дочь Успенской
Брак принца Уильяма под угрозой? Что на самом деле сближает сыновей Карла III
Полная копия звезды экрана: мама МакSим никого не оставит равнодушным (фото)
Александр Збруев скрывает дочь от публики: ее судьба тронет до слез
Вразумить не удалось: дочь Шукшиной показала раскачанное тело в кружевном боди
Пошла по пути Меган Маркл: Кейт Миддлтон выступила с заявлением
Принцесса Диана жива? Почему в это верят спустя четверть века после трагедии
Обезображенного Микки Рурка любят все: причина не укладывается в голове
Успенская огорошила признанием: «вытолкнула» дочь на сцену не просто так
Приложение киноафиши