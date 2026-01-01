Лучшие из лучших танцоров степа и эксцентричного танца супружеская пара Баркли Джош и Диана настолько успешны, что им даже нет времени поговорить друг с другом, репортеры и журналисты окружают их повсюду. Со стороны их жизнь кажется прекрасной, но нет.
Диана считает себя не реализовавшейся драматической актрисой и грезит исполнить роль Сары Бернар в спектакле молодого режиссера Жака Баррету. Джошу не нравится это увлечение супруги, он ревнует её не только к театру, но и к автору пьесы. С каждой следующей минутой все туже начинает закручиваться пружина комедийной интриги, которая в итоге запустит фантастический механизм Бродвейского шоу.
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