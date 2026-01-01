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Постер фильма Парочка Баркли с Бродвея
7.0
Киноафиша Фильмы Парочка Баркли с Бродвея
7.0

Парочка Баркли с Бродвея

, 1949
The Barkleys of Broadway
США / мистика, комедия / 18+
Постер фильма Парочка Баркли с Бродвея
7.0

О фильме

Лучшие из лучших танцоров степа и эксцентричного танца супружеская пара Баркли Джош и Диана настолько успешны, что им даже нет времени поговорить друг с другом, репортеры и журналисты окружают их повсюду. Со стороны их жизнь кажется прекрасной, но нет. Диана считает себя не реализовавшейся драматической актрисой и грезит исполнить роль Сары Бернар в спектакле молодого режиссера Жака Баррету. Джошу не нравится это увлечение супруги, он ревнует её не только к театру, но и к автору пьесы. С каждой следующей минутой все туже начинает закручиваться пружина комедийной интриги, которая в итоге запустит фантастический механизм Бродвейского шоу.

В ролях

Фред Астер
Фред Астер
Джош Баркли
Джинджер Роджерс
Джинджер Роджерс
Дайна Баркли
Оскар Левант
Ezra Millar
Билли Бурк
Mrs. Livingston Belney
Гэйл Роббинс
Shirlene May
Жак Франсуа
Jacques Pierre Barredout
Джордж Зукко
The Judge
Клинтон Сандберг
Bert Felsher
Inez Cooper
Pamela Driscoll
Кэрол Брюстер
Gloria Amboy
Режиссер Чарльз Уолтерс
Сценарист Сидни Шелдон, Бетти Комден, Адольф Грин
Все актеры и съемочная группа

Детали фильма

Страна США
Продолжительность 1 час 49 минут
Год выпуска 1949
Премьера в мире 1 января 1949
Дата выхода
1 января 1951 Австрия 12
1 января 1949 Германия
4 мая 1949 США
1 сентября 1949 Швеция
Бюджет $2 325 420
Производство Loew's
Другие названия
The Barkleys of Broadway, La magia de tus bailes, Tänzer vom Broadway, aşk oyunları, Barkleyowie z Broadwayu, Ciúme, Sinal de Amor, Entrons dans la danse, Familia Barkley de pe Broadway, I barkleys di Broadway, Me tanssimme taas, O Bailado do Ciúme, Så danser vi igjen, Ta fterota papoutsia, Táncolj a Broadway-n!, Vi dansar igen!, Vi danser igen, Vuelve a mí, You Made Me Love You, Любов на Бродуей, Парочка Баркли с Бродвея, ブロードウェイのバークレー夫妻, 金粉帝后

Рейтинг фильма

7.0
Оцените 10 голосов
7 IMDb
Место в рейтинге
Лучшие комедии 

Отзывы о фильме

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