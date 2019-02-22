Ритм-секция, 2019

Главная героиня, молодая Стефани Патрик, потеряла семью – ее родные погибли в авиакатастрофе. Не сумев оправиться от потрясения, она погружается в беспросветный период жизни: принимает наркотики, пытается залить эмоции алкогольными напитками, зарабатывает на существование проституцией. Однажды в публичном доме появляется Кит, журналист, который находит девушку, чтобы поведать ей огромный секрет. Крушение самолета, убившее семью Стефани, оказалось не случайностью – это спланированный теракт, который власти решили скрыть от общественности. В жизни героини появляется смысл и цель: найти виновных и отомстить.
Три года назад вся семья Стефани Патрик погибла в авиакатастрофе. Женщина никак не может оправиться от трагедии и опустилась на самое дно жизни. Однажды на неё выходит журналист, который уверен, что та катастрофа была результатом взрыва, а человек, изготовивший бомбу, сейчас находится в Лондоне. Стефани решает отомстить любой ценой.