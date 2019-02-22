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The Rhythm Section

Ритм-секция, 2019

2019 / США
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15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
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Главная героиня, молодая Стефани Патрик, потеряла семью – ее родные погибли в авиакатастрофе. Не сумев оправиться от потрясения, она погружается в беспросветный период жизни: принимает наркотики, пытается залить эмоции алкогольными напитками, зарабатывает на существование проституцией. Однажды в публичном доме появляется Кит, журналист, который находит девушку, чтобы поведать ей огромный секрет. Крушение самолета, убившее семью Стефани, оказалось не случайностью – это спланированный теракт, который власти решили скрыть от общественности. В жизни героини появляется смысл и цель: найти виновных и отомстить.

  • Драматическая кинолента создана на основе одноименного литературного произведения Марка Бернелла.
  • Роман, по которому снял фильм, начинает целую серию книг о Стефани.
  • Блейк Лайвли, исполнившая главную роль, стала популярной после работы в сериале «Сплетница».
  • Съемками фильма занималась кинокомпания, в числе работ которой – знаменитые фильмы бондианы.
  • Съемки начали в конце 2017 года в Ирландии, но процесс пришлось на некоторое время приостановить из-за травмы Блейк Лайвли.
  • Когда актриса выздоровела и вернулась к работе, съемки велись в разных местах Испании.

Три года назад вся семья Стефани Патрик погибла в авиакатастрофе. Женщина никак не может оправиться от трагедии и опустилась на самое дно жизни. Однажды на неё выходит журналист, который уверен, что та катастрофа была результатом взрыва, а человек, изготовивший бомбу, сейчас находится в Лондоне. Стефани решает отомстить любой ценой.

5.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.4
Продолжительность 1 час 45 минут
Год выпуска 2019
Премьера онлайн 6 апреля 2020
Премьера в мире 22 февраля 2019
Возраст 18+
Прокатчик Централ Партнершип Paramount
Режиссер
Рид Морано
В ролях
Блейк Лайвли
Блейк Лайвли
Джуд Лоу
Джуд Лоу
Дэниэл Мейс
Дэниэл Мейс
Стерлинг К. Браун
Стерлинг К. Браун
Ричард Брэйк
Ричард Брэйк
Все актеры и съемочная группа
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Жизнь успешной студентки Оксфорда Стефани Патрик рушится за считанные минуты. Все ее близкие родственники погибают в авиакатастрофе. Она не может найти силы, чтобы справиться с гнетущей пустотой и растущим чувством вины. За 3 года Стефани опускается до самых грязных подвалов Лондона, стирая за собой любые намеки на успешное будущее. Теперь ее будни состоят из дешевых наркотиков, помогающих на время заглушить боль, и проституции. Саморазрушение прерывает журналист, уверенный, что причиной…
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