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A Beautiful Mind

Игры разума, 2001

2001 / США
8.6 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

История нескольких десятилетий из жизни математика Джона Нэша – от поступления в Принстон до всемирного признания и Нобелевской премии, от перспектив блестящей научной карьеры до острой формы шизофрении.

  • В основу фильма легла книга американской писательницы и экономиста Сильвии Назар “A Beautiful Mind: The Life of Mathematical Genius and Nobel Laureate John Nash”, рассказывающая о биографии Джона Форбса Нэша.
  • На главную мужскую роль рассматривались кандидатуры Кевина Костнера, Чарли Шина, Джона Траволты, Брюса Уиллиса, Тома Круза, Николаса Кейджа, Шона Пенна, Джонни Деппа, Киану Ривза, Джона Кьюсака, Рэйфа Файнса, Гая Пирса, Роберта Дауни младшего, Джареда Лето, Алека Болдуина, Мела Гибсона, Гари Олдмана и Мэттью Бродерика.
  • Роль Алисии могла достаться Мег Райан, Порше де Росси, Аманде Пит, Рэйчел Гриффитс или Сальме Хайек.
  • Практически все сцены картины снимались в том порядке, в котором они идут в фильме.
  • Режиссерское кресло предложили занять Роберту Редфорду, но его не устроило расписание съемок.
  • Реальный Джон Форбс Нэш посещал съемочную площадку, чтобы консультировать актеров относительно их персонажей.
  • Съемки картины стартовали на следующий же день после церемонии вручения премии “Оскар”, где Рассел Кроу получил награду за роль в “Гладиаторе”.

От всемирной известности до греховных глубин — все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший. Математический гений, он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая практически перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность. Однако буквально в то же время заносчивый и пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар, который переворачивает уже его собственную жизнь — врачи ставят ему диагноз "параноидная шизофрения". Лишь после долгих лет борьбы ему удается победить свой недуг и наконец получить заслуженную Нобелевскую премию.

8.6 Оцените
96 голосов Рейтинг IMDb: 8.2
Продолжительность 2 часа 15 минут
Год выпуска 2001
Премьера в России 3 июля 2002
Премьера онлайн 22 августа 2002
Премьера в мире 11 декабря 2001
Возраст 12+
Режиссер
Рон Ховард
Рон Ховард
В ролях
Рассел Кроу
Рассел Кроу
Эд Харрис
Эд Харрис
Дженнифер Коннелли
Дженнифер Коннелли
Кристофер Пламмер
Кристофер Пламмер
Пол Беттани
Пол Беттани
Все актеры и съемочная группа
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