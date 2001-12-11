Игры разума, 2001

От всемирной известности до греховных глубин — все это познал на своей шкуре Джон Форбс Нэш-младший. Математический гений, он на заре своей карьеры сделал титаническую работу в области теории игр, которая практически перевернула этот раздел математики и практически принесла ему международную известность. Однако буквально в то же время заносчивый и пользующийся успехом у женщин Нэш получает удар, который переворачивает уже его собственную жизнь — врачи ставят ему диагноз "параноидная шизофрения". Лишь после долгих лет борьбы ему удается победить свой недуг и наконец получить заслуженную Нобелевскую премию.