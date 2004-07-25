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Постер фильма Изгнанник
Постер фильма Изгнанник
Рейтинги
3.4 Рейтинг IMDb: 3.7
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2 постера
Киноафиша Фильмы Изгнанник

Изгнанник

The Iris Effect 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Лос-Анджелес. Молодой парень Том увлечен живописью, но бесконечные упреки матери вынуждают его уйти из дома. В течение многих лет Сара пытается найти сына, но усилия частных детективов ни к чему не приводят. Случайно ей попадает в руки каталог петербургской галереи, и в опубликованных работах мать узнает руку Тома, хотя авторство приписано другому человеку. Сара уверена, что за псевдонимом скрывается ее сын, и решает отправиться на поиски в Санкт-Петербург.

Страна Россия / Германия / США
Продолжительность 1 час 25 минут
Год выпуска 2004
Премьера в мире 25 июля 2004
Дата выхода
31 августа 2005 Россия 16+
31 августа 2005 Казахстан
25 июля 2006 США
31 августа 2005 Украина
MPAA R
Производство Good Film Factory
Другие названия
The Iris Effect, A Busca, Exile, ExLife, Les remords d'une mère, The Long Sunset, Изгнанник
Режиссер
Николай Лебедев
Николай Лебедев
В ролях
Энн Арчер
Энн Арчер
Григорий Гладий
Юрий Колокольников
Юрий Колокольников
Виктор Сухоруков
Виктор Сухоруков
Алексей Симонов
Алексей Симонов
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг фильма

3.4
Оцените 12 голосов
3.7 IMDb
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