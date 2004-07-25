Лос-Анджелес. Молодой парень Том увлечен живописью, но бесконечные упреки матери вынуждают его уйти из дома. В течение многих лет Сара пытается найти сына, но усилия частных детективов ни к чему не приводят. Случайно ей попадает в руки каталог петербургской галереи, и в опубликованных работах мать узнает руку Тома, хотя авторство приписано другому человеку. Сара уверена, что за псевдонимом скрывается ее сын, и решает отправиться на поиски в Санкт-Петербург.
|31 августа 2005
|Россия
|16+
|31 августа 2005
|Казахстан
|25 июля 2006
|США
|31 августа 2005
|Украина