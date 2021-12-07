Черное Рождество, 1974

Университетский городок Бедфорда. Студентки готовятся отправиться на зимние рождественские каникулы. Барб просит своих подруг Джесс и Фил остаться с ней на несколько дней, чтобы покататься на лыжах. В доме звонит телефон. Барб берет трубку, но на том конце провода никто не отвечает. Потом мужской голос смеется и говорит разные непристойности. Барб обзывает говорящего, на что тот отвечает, что убьет ее. Барб бросает трубку. Именно после этого звонка девушки из университетского городка начинают потихоньку погибать одна за одной, до утра дотянут немногие.