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Черное Рождество
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Black Christmas

Черное Рождество, 1974

1974 / Канада
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10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
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О фильме

Университетский городок Бедфорда. Студентки готовятся отправиться на зимние рождественские каникулы. Барб просит своих подруг Джесс и Фил остаться с ней на несколько дней, чтобы покататься на лыжах. В доме звонит телефон. Барб берет трубку, но на том конце провода никто не отвечает. Потом мужской голос смеется и говорит разные непристойности. Барб обзывает говорящего, на что тот отвечает, что убьет ее. Барб бросает трубку. Именно после этого звонка девушки из университетского городка начинают потихоньку погибать одна за одной, до утра дотянут немногие.

7.2 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7.1
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 1974
Премьера в мире 11 октября 1974
Возраст 16+
Режиссер
Боб Кларк
В ролях
Оливия Хасси
Марго Киддер
Джон Сэксон
Все актеры и съемочная группа
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7 декабря 2021 17:38
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