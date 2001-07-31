Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Сказка о царе Салтане» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер фильма Девятая сессия
Постер фильма Девятая сессия
Постер фильма Девятая сессия
Рейтинги
6.4 Рейтинг IMDb: 6.4
Оцените
3 постера
Киноафиша Фильмы Девятая сессия

Девятая сессия

Session 9 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

Бригада по уничтожению асбеста получила выгодный контракт на очистку заброшенной психиатрической лечебницы. Лихо взявшись за работу, парни не ожидали, что в мрачных подвалах, заброшенных хранилищах и сырых палатах старой больницы до сих пор жива атмосфера ужаса и ненависти, переполнявшей измученные души больных, которые когда-то жили и умерли здесь. За несколько дней гнетущая аура этого жуткого места превратит лучших друзей в заклятых врагов и параноиков, ставших жертвами убийственного безумия.

Страна США
Продолжительность 1 час 37 минут
Год выпуска 2001
Премьера в мире 31 июля 2001
Дата выхода
10 августа 2001 Россия 18+
16 декабря 2002 Великобритания
10 мая 2002 Испания
14 сентября 2001 Италия
10 августа 2001 Казахстан
11 октября 2001 Малайзия
10 августа 2001 США
10 августа 2001 Украина
4 октября 2002 ЮАР
22 марта 2002 Южная Корея
22 июня 2002 Япония
MPAA R
Бюджет $1 500 000
Сборы в мире $1 612 259
Производство USA Films, Scout Productions, October Films
Другие названия
Session 9, A Nona Sessão, Sesión 9, Dødens hospital, Dziewiąta sesja, Psichoterapijos seansas Nr. 9, Sesija 9, Session no 9, Son Seans, The asylum - Dödens salar, To asylo tou tromou, Το άσυλο του τρόμου, Девятая сессия, Сеанс 9, セッション9
Режиссер
Брэд Андерсон
Брэд Андерсон
В ролях
Дэвид Карузо
Стивен Геведон
Пол Гилфойл
Пол Гилфойл
Джош Лукас
Джош Лукас
Питер Муллан
Питер Муллан
Все актеры и съемочная группа
Фильмы похожие на Девятая сессия
Оцепеневшие от страха 6.3
Оцепеневшие от страха (2017)
Дары смерти 6.6
Дары смерти (2016)
Песнь дьявола 5.8
Песнь дьявола (2016)
Демоны Деборы Логан 6.0
Демоны Деборы Логан (2014)
Таинство 6.1
Таинство (2013)
Список смертников 6.2
Список смертников (2012)
Искатели могил 6.8
Искатели могил (2011)
Дом дьявола 6.3
Дом дьявола (2009)
Брайан любит тебя 2.2
Брайан любит тебя (2008)
Транссибирский экспресс 6.9
Транссибирский экспресс (2008)
Заноза 6.1
Заноза (2008)
Озеро Мунго 6.3
Озеро Мунго (2008)
Фильм находится в подборках
Фильмы про психические расстройства Фильмы про психические расстройства

Рейтинг фильма

6.4
Оцените 13 голосов
6.4 IMDb
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из фильма
Аватар: Пламя и пепел
Аватар: Пламя и пепел
2025, США, фантастика, фэнтези, боевик, приключения
Марти Великолепный
Марти Великолепный
2025, США, драма, исторический
Горничная
Горничная
2025, США, триллер
Зверополис 2
Зверополис 2
2025, США, приключения, анимация, комедия
Убежище
Убежище
2026, США, боевик, триллер
Равиоли Оли
Равиоли Оли
2026, Россия, комедия, мелодрама
Чебурашка 2
Чебурашка 2
2026, Россия, семейный, комедия
Гренландия 2: Миграция
Гренландия 2: Миграция
2026, Великобритания / США, триллер, фантастика, боевик, приключения
Возвращение в Сайлент Хилл
Возвращение в Сайлент Хилл
2026, США, ужасы
Здесь был Юра
Здесь был Юра
2025, Россия, драма, музыка
Кит-убийца
Кит-убийца
2026, Австралия / США, боевик, ужасы, детектив
Левша
Левша
2026, Россия, приключения
«Одна из самых блестящих экранизаций»: этот фильм по Кингу поставили в один ряд с «Зеленой милей» — «Сиянию» и «Оно» до него далеко
«Горничную» потеснит другая «горячая» новинка: «Грозовой перевал» теперь не про любовь, а про «сексуальное напряжение»
Красный — хит сезона: попытайтесь назвать 5 культовых фильмов СССР по алым нарядам их героинь (тест)
В самом «пошлом и бездарном» фильме 90-х снялись главные легенды СССР: от сценариста «Дерибасовской» такого не ожидаешь
В Японии выбрали лучший фильм и сериал среди аниме: хотите крутую рисовку – включайте их, не прогадаете
Сколько сезонов и серий в «Мистер Ноготь»: включила на замену мрачным детективам и не пожалела – цепляет с первых минут
5 лет без сериала «Пес» с Панфиловым: сложный тест покажет, как внимательно вы смотрели легендарный детектив НТВ
Осталась совсем одна: что будет с тяжелобольной дочерью Алексея Баталова после смерти матери
Дворянка или крестьянка: тест за минуту покажет, кем бы вы были во времена Пушкина
Над этой комедией с Джимом Керри в США даже не смеются — а в России цитируют наизусть: давно стала классикой с рейтингом 8
Даже Гайдаю с Данелией пришлось бы попотеть: угадайте классику советского кино по яркой цитате
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше