Бригада по уничтожению асбеста получила выгодный контракт на очистку заброшенной психиатрической лечебницы. Лихо взявшись за работу, парни не ожидали, что в мрачных подвалах, заброшенных хранилищах и сырых палатах старой больницы до сих пор жива атмосфера ужаса и ненависти, переполнявшей измученные души больных, которые когда-то жили и умерли здесь. За несколько дней гнетущая аура этого жуткого места превратит лучших друзей в заклятых врагов и параноиков, ставших жертвами убийственного безумия.
|10 августа 2001
|Россия
|18+
|16 декабря 2002
|Великобритания
|10 мая 2002
|Испания
|14 сентября 2001
|Италия
|10 августа 2001
|Казахстан
|11 октября 2001
|Малайзия
|10 августа 2001
|США
|10 августа 2001
|Украина
|4 октября 2002
|ЮАР
|22 марта 2002
|Южная Корея
|22 июня 2002
|Япония