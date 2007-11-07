Три сыщика: Тайна Острова скелетов, 2007

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о выходе в прокат 6.3 Оцените 15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6 Продолжительность 1 час 31 минута Год выпуска 2007 Премьера в мире 7 ноября 2007 Режиссер Флориан Баксмайер В ролях Ханцеллор Миллер Ник Прайс Кэмерон Монахан Джеймс Фолкнер Все актеры и съемочная группа 2 постера

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