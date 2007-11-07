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Три сыщика: Тайна Острова скелетов Три сыщика: Тайна Острова скелетов
Киноафиша Фильмы Три сыщика: Тайна Острова скелетов
The Three Investigators and the Secret of Skeleton Island

Три сыщика: Тайна Острова скелетов, 2007

2007 / Германия / ЮАР
6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
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6.3 Оцените
15 голосов Рейтинг IMDb: 5.6
Продолжительность 1 час 31 минута
Год выпуска 2007
Премьера в мире 7 ноября 2007
Режиссер
Флориан Баксмайер
В ролях
Ханцеллор Миллер
Ник Прайс
Кэмерон Монахан
Джеймс Фолкнер
Джеймс Фолкнер
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма Три сыщика: Тайна Острова скелетов 2 постера
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