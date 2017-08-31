Гоголь. Начало, 2017

«Гоголь. Начало» является первой частью многосерийного фильма Егора Баранова («Иерей-сан. Исповедь самурая», «Саранча»), которая выходит в широкий прокат. Фильм состоит из четырёх телевизионных эпизодов, которые затем выйдут и на ТВ.
Главные роли в картине «Гоголь. Начало» сыграли такие актёры, как Александр Петров («Фарца», «Закон каменных джунглей»), Олег Меньшиков («Сибирский цирюльник», «Легенда №17»), Ян Цапник («Пятница», «Призрак»), Сергей Бадюк («Соловей-Разбойник», «Помню - не помню!»), Таисия Вилкова («Дед Мороз: Битва магов»), Евгений Стычкин («День выборов») и другие.
Действие фильма «Гоголь. Начало» развернётся в 1829 году. Юный Гоголь служит в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии в качестве судебного писаря. Он уже предпринимает свои первые попытки писать, однако все его черновики отправляются гореть в огне. Но тут судьба сводит его со следователем Яковом Гуро, вместе с которым Николай Гоголь отправляется в село Диканька расследовать таинственные происшествия.
- Также, помимо «Гоголь. Начало», в прокат выйдут фильмы «Гоголь.Заколдованное место», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть»
- Композитор RyanOtter в шестой раз работает с режиссёром Егором Барановым
- Продюсирует картину Александр Цекало и его компания «Среда»
- Фильм также покажут на канале «ТВ-3». И это первый подобный случай в российской практике, чтобы сериал предварительно выходил в кинотеатрах
- Съемочные работы велись в 2016 году в Санкт-Петербурге и Псковской области
- В основе сюжета лежат не только произведения Николая Васильевича Гоголя, но также те легенды о его личности, которые родились ещё при жизни писателя
- Фильм выпускается в прокат с двумя возрастными ограничениями: 16+ и 18+
- Александр Петров и Олег Меньшиков вместе снимались в фильме «Притяжение»
- Александр Петров уже в четвертый раз сотрудничает с компанией Александра Цекало
1829 год. Юный Николай Гоголь служит судебным писарем в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Он уже начинает пробовать себя в литературе, но мысли о собственной бездарности заставляют его предавать огню все написанное. Однако вскоре судьба сводит его со знаменитым следователем Яковом Петровичем Гуро, который направляется из Петербурга на окраину империи, чтобы разобраться в жутких и таинственных событиях, происходящих в Полтавской губернии близ небольшого села Диканька. Гоголь уговаривает Гуро взять его с собой, и вот знаменитый сыщик и его юный помощник прибывают в загадочную Диканьку, где Гоголю предстоит не только вступить в схватку с нечистой силой, но и написать одну из самых удивительных книг русской литературы…
Гоголь. Начало
Похоже российское кино начинает подниматься из пучины… Читать дальше…
Филологические девы в ужасе хватаются за сердце и закатывают глаза, учителя литературы неодобрительно смотрят на постеры… Читать дальше…