Гоголь. Начало, 2017

«Гоголь. Начало» является первой частью многосерийного фильма Егора Баранова («Иерей-сан. Исповедь самурая», «Саранча»), которая выходит в широкий прокат. Фильм состоит из четырёх телевизионных эпизодов, которые затем выйдут и на ТВ.

Главные роли в картине «Гоголь. Начало» сыграли такие актёры, как Александр Петров («Фарца», «Закон каменных джунглей»), Олег Меньшиков («Сибирский цирюльник», «Легенда №17»), Ян Цапник («Пятница», «Призрак»), Сергей Бадюк («Соловей-Разбойник», «Помню - не помню!»), Таисия Вилкова («Дед Мороз: Битва магов»), Евгений Стычкин («День выборов») и другие.

Действие фильма «Гоголь. Начало» развернётся в 1829 году. Юный Гоголь служит в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии в качестве судебного писаря. Он уже предпринимает свои первые попытки писать, однако все его черновики отправляются гореть в огне. Но тут судьба сводит его со следователем Яковом Гуро, вместе с которым Николай Гоголь отправляется в село Диканька расследовать таинственные происшествия.