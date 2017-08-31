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Гоголь. Начало Гоголь. Начало
Киноафиша Фильмы Гоголь. Начало

Гоголь. Начало, 2017

2017 / Россия
7.1 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
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Первая часть 4-х серийного фильма про Гоголя
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Причины посмотреть Факты О фильме

«Гоголь. Начало» является первой частью многосерийного фильма Егора Баранова («Иерей-сан. Исповедь самурая», «Саранча»), которая выходит в широкий прокат. Фильм состоит из четырёх телевизионных эпизодов, которые затем выйдут и на ТВ. 

Главные роли в картине «Гоголь. Начало» сыграли такие актёры, как Александр Петров («Фарца», «Закон каменных джунглей»), Олег Меньшиков («Сибирский цирюльник», «Легенда №17»), Ян Цапник («Пятница», «Призрак»), Сергей Бадюк («Соловей-Разбойник», «Помню - не помню!»), Таисия Вилкова («Дед Мороз: Битва магов»), Евгений Стычкин («День выборов») и другие.

Действие фильма «Гоголь. Начало» развернётся в 1829 году. Юный Гоголь служит в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии в качестве судебного писаря. Он уже предпринимает свои первые попытки писать, однако все его черновики отправляются гореть в огне. Но тут судьба сводит его со следователем Яковом Гуро, вместе с которым Николай Гоголь отправляется в село Диканька расследовать таинственные происшествия.

- Также, помимо «Гоголь. Начало», в прокат выйдут фильмы «Гоголь.Заколдованное место», «Гоголь. Вий» и «Гоголь. Страшная месть» 

- Композитор RyanOtter в шестой раз работает с режиссёром Егором Барановым

- Продюсирует картину Александр Цекало и его компания «Среда»

- Фильм также покажут на канале «ТВ-3». И это первый подобный случай в российской практике, чтобы сериал предварительно выходил в кинотеатрах  

- Съемочные работы велись в 2016 году в Санкт-Петербурге и Псковской области

- В основе сюжета лежат не только произведения Николая Васильевича Гоголя, но также те легенды о его личности, которые родились ещё при жизни писателя

- Фильм выпускается в прокат с двумя возрастными ограничениями: 16+ и 18+

- Александр Петров и Олег Меньшиков вместе снимались в фильме «Притяжение»

- Александр Петров уже в четвертый раз сотрудничает с компанией Александра Цекало

1829 год. Юный Николай Гоголь служит судебным писарем в Третьем отделении Собственной Его Императорского Величества канцелярии. Он уже начинает пробовать себя в литературе, но мысли о собственной бездарности заставляют его предавать огню все написанное. Однако вскоре судьба сводит его со знаменитым следователем Яковом Петровичем Гуро, который направляется из Петербурга на окраину империи, чтобы разобраться в жутких и таинственных событиях, происходящих в Полтавской губернии близ небольшого села Диканька. Гоголь уговаривает Гуро взять его с собой, и вот знаменитый сыщик и его юный помощник прибывают в загадочную Диканьку, где Гоголю предстоит не только вступить в схватку с нечистой силой, но и написать одну из самых удивительных книг русской литературы…

7.1 Оцените
106 голосов Рейтинг IMDb: 5.8
Продолжительность 1 час 41 минута
Год выпуска 2017
Премьера в России 31 августа 2017
Премьера онлайн 1 октября 2017
Премьера в мире 31 августа 2017
Возраст 16+
Прокатчик КароПрокат
Режиссер
Егор Баранов
Егор Баранов
В ролях
Александр Петров
Александр Петров
Олег Меньшиков
Олег Меньшиков
Евгений Сытый
Евгений Сытый
Таисия Вилкова
Таисия Вилкова
Артем Ткаченко
Артем Ткаченко
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Гоголь. Начало 3 постера
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Юный Николай Васильевич Гоголь (Александр Петров) ещё относительно недавно переехал в туманный и прозаичный Санкт-Петербург с Полтавской губернии. Чтобы хоть как-то продержаться на плаву с такой пагубной привычкой как писательство, мытарствами и стараниями мать устраивает сына на службу в Третье Отделение благодаря самому Фаддею Булгарину. Там юноша исправно выполняет свой долг перед родиной, работая писарем у местных дознавателей на местах преступления. Конечно, в силу своих проблем со…
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Валентин 30 августа 2017, 10:26
Гоголь. Начало. Право слова, вышло интерсно и интриги нагнали хорошо так :)
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Полина Князева 6 сентября 2017, 13:03
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