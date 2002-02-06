8 женщин, 2002

Франция, 50-е годы прошлого столетия. Накануне Рождества горничная Луиза приносит хозяину дома завтрак, но обнаруживает того в постели, мертвым и с ножом в спине. Жена покойного Габи ничего не знает о случившемся – в последнее время супруги спали в разных комнатах. Помимо Луизы и Габи, в доме на момент убийства находились также сестра хозяйки Огюстина, их старая мать, младшая дочь Катрин и кухарка Шанель. Позднее к женской компании добавляются старшая наследница Сюзон, только что приехавшая домой с учебы, и сестра убитого Пьеретта, которую некая анонимная доброжелательница известила о смерти брата. Дамы пытаются разобраться, что произошло, но каждая из них упорно скрывает правду от остальных...