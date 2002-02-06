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8 женщин, 2002

2002 / Франция / Италия
7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
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Причины посмотреть Факты О фильме

Франция, 50-е годы прошлого столетия. Накануне Рождества горничная Луиза приносит хозяину дома завтрак, но обнаруживает того в постели, мертвым и с ножом в спине. Жена покойного Габи ничего не знает о случившемся – в последнее время супруги спали в разных комнатах. Помимо Луизы и Габи, в доме на момент убийства находились также сестра хозяйки Огюстина, их старая мать, младшая дочь Катрин и кухарка Шанель. Позднее к женской компании добавляются старшая наследница Сюзон, только что приехавшая домой с учебы, и сестра убитого Пьеретта, которую некая анонимная доброжелательница известила о смерти брата. Дамы пытаются разобраться, что произошло, но каждая из них упорно скрывает правду от остальных...

  • На момент съемок Вирджини Ледуайен (Сюзон) была беременна. 29 сентября 2001 года она родила дочь, а позже пошутила по этому поводу: «На самом деле в кадре было девять женщин, а не восемь». 
  • Даниэль Дарьё (бабушка) уже не в первый раз становится экранной матерью Катрин Денев. Ранее актрисы снимались в ролях матери и дочери в картинах «Девушки из Рошфора» (1967) и «Место преступления» (1986). 
  • Изначально планировалось, что роль Пьеретты исполнит Эмманюэль Беар, однако впоследствии актрису утвердили на роль горничной Луизы.

Франция 50-е годы. Одинокая судьба среди снегов. На рождество съезжается вся семья- Но праздник отменяется! Всеми обожаемый хозяин дома убит! Наверняка убийца - одна из восьми женщин, так или иначе близких ему. Кто же это? Его могущественная жена? Ее сестра - старая дева? Несчастная теща? Дерзкая горничная? Или преданная экономка? Или одна их его двух очаровательных дочек? Случайный визит ослепительной сестры убитого превращает расследование в день, полный истерики, соперничества и даже музыкальных интерлюдий. Комические ситуации приправлены мрачными семейными тайнами.

7.5 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 7
Продолжительность 1 час 51 минута
Год выпуска 2002
Премьера онлайн 4 марта 2022
Премьера в мире 6 февраля 2002
Возраст 12+
Режиссер
Франсуа Озон
Франсуа Озон
В ролях
Катрин Денев
Катрин Денев
Фанни Ардан
Фанни Ардан
Изабель Юппер
Изабель Юппер
Людивин Санье
Людивин Санье
Эммануэль Беар
Эммануэль Беар
Все актеры и съемочная группа
Постер фильма 8 женщин 3 постера
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Московская школа кино 28 декабря 2021, 06:21
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