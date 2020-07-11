Заповедь зла, 2020

В отрезанной от цивилизации коммуне творятся необъяснимые вещи. Пока основная часть населения терпит бедствия, у проживающей неподалеку женщины зреет один урожай за другим. Местные уверены, что в деле замешано колдовство. Но ситуация оказывается куда страшнее, чем предполагалось.

1973 год, Северная Америка. Где-то в лесной глуши образовалась религиозная секта, приверженцы которой живут по законам далекого прошлого. Они не контактируют с внешним миром и избегают любых проявлений современности, будь то техника, электричество или деньги. Добровольные изгнанники безоговорочно следуют священным писаниям, еженедельно посещая церковь, одеваясь в традиционные наряды и занимаясь сексом лишь с целью продолжения рода. До определенного момента коммуна процветала, но после «затмения» для сектантов наступили темные времена. Весь скот погиб, а земли стали бесплодными. Надвигается голод, способный уничтожить поселение до основания.

Но одна из жительниц была спасена. На ферме Агаты Эрншоу (Катрин Уокер) с урожаем нет никаких проблем, так как любые бедствия обходят ее дом стороной. Из-за этого фанатики обвинили соседку в использовании магии, подозревая, что тайно от окружающих ведьма воспитывает дочь Одри (Джессика Рейнольдс), наделенную дьявольской красотой и нечеловеческой силой. Между Агатой и односельчанами разрастается конфликт, а появление жертв не заставляет себя ждать.

Режиссер и сценарист Томас Роберт Ли предлагает мистическую историю, выдержанную в лучших традициях фолк-хорроров «Таинственный лес» и «Ведьма». Какие еще секреты таит изолированная община?