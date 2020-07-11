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Заповедь зла Заповедь зла
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The Curse of Audrey Earnshaw

Заповедь зла, 2020

2020 / Канада
4.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
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Канадский фильм ужасов о противостоянии ведьмы и религиозных фанатиков
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В отрезанной от цивилизации коммуне творятся необъяснимые вещи. Пока основная часть населения терпит бедствия, у проживающей неподалеку женщины зреет один урожай за другим. Местные уверены, что в деле замешано колдовство. Но ситуация оказывается куда страшнее, чем предполагалось.

1973 год, Северная Америка. Где-то в лесной глуши образовалась религиозная секта, приверженцы которой живут по законам далекого прошлого. Они не контактируют с внешним миром и избегают любых проявлений современности, будь то техника, электричество или деньги. Добровольные изгнанники безоговорочно следуют священным писаниям, еженедельно посещая церковь, одеваясь в традиционные наряды и занимаясь сексом лишь с целью продолжения рода. До определенного момента коммуна процветала, но после «затмения» для сектантов наступили темные времена. Весь скот погиб, а земли стали бесплодными. Надвигается голод, способный уничтожить поселение до основания.

Но одна из жительниц была спасена. На ферме Агаты Эрншоу (Катрин Уокер) с урожаем нет никаких проблем, так как любые бедствия обходят ее дом стороной. Из-за этого фанатики обвинили соседку в использовании магии, подозревая, что тайно от окружающих ведьма воспитывает дочь Одри (Джессика Рейнольдс), наделенную дьявольской красотой и нечеловеческой силой. Между Агатой и односельчанами разрастается конфликт, а появление жертв не заставляет себя ждать.

Режиссер и сценарист Томас Роберт Ли предлагает мистическую историю, выдержанную в лучших традициях фолк-хорроров «Таинственный лес» и «Ведьма». Какие еще секреты таит изолированная община?

«Заповедь зла» — второй художественный фильм в карьере режиссера Томаса Роберта Ли. В 2016 году он также поставил фантастическую драму Empyrean. Обе кинокартины сняты по его собственному сценарию. Кроме того, Ли выступает исполнительным продюсером.

Несмотря на то, что действия разворачиваются в Северной Америке 1974 года, костюмерам Бенджамину Тонеру и Кендре Терпеннинг в команде с художником-постановщиком Мелани Рэвн Браш потребовалось детально воссоздать атмосферу столетней давности. Набожные ирландские сектанты живут по законам ушедшей эпохи, не подозревая, насколько изменился внешний мир.

Главную роль исполнила ирландская актриса Катрин Уокер, прежде появлявшаяся в таких хоррорах, как: «Песнь дьявола», «Свирепая планета» и «Поцелуй мамочку на ночь».

Для Джессики Рейнольдс «Заповедь зла» стала дебютом на большом экране. До этого молодая актриса играла лишь на ТВ в сериалах «Чужестранка» и My Left Nut.

Производством занималась канадская независимая студия Gate 67 Films, функционирующая с 2018 года. «Заповедь зла» — это первый полнометражный релиз компании, а ее основатель Джианна Изабелла заняла место продюсера.

Лента выдержана в традициях арт-хорроров М. Найта Шьямалана и Роберта Эггерса. Такие фильмы, как «Таинственный лес» и «Ведьма», также рассказывают об изолированных лесных общинах и крепко связаны с религиозной тематикой.

По словам постановщика, он стремился рассказать историю о взрослении в контексте фильма ужасов. Кроме того, кинематографист отмечает очевидное сходство сюжета с реальными событиями 2020 года, когда изоляция обострила ксенофобию в обществе.

Ортодоксальная коммуна, отрезанная от цивилизованного мира, терпит неурожай, болезни и голод. Год за годом жители проводят уникальные обряды во славу Господа в надежде, что темные времена закончатся и мать земля снова будет благосклонна к ним. Лишь дом Агаты Эрншоу на окраине деревни озарен божьей милостью: земля здесь плодородна, а урожая хватило бы не на одну семью. Озлобленные соседи решают, что Агата ведьма и именно она навлекла порчу на их край. Но в попытке наказать женщину они столкнутся с могущественной силой неведомого зла, так что прежняя жизнь покажется раем.

4.6 Оцените
12 голосов Рейтинг IMDb: 4.8
Продолжительность 1 час 33 минуты
Год выпуска 2020
Премьера в России 8 апреля 2021
Премьера онлайн 11 июля 2020
Премьера в мире 11 июля 2020
Возраст 18+
Прокатчик Russian World Vision
Режиссер
Томас Роберт Ли
Томас Роберт Ли
В ролях
Джаред Абрахамсон
Джаред Абрахамсон
Ханна Эмили Андерсон
Ханна Эмили Андерсон
Катрин Уокер
Катрин Уокер
Шон МакГинли
Шон МакГинли
Все актеры и съемочная группа
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Заповедь зла смотреть онлайн

Заповедь зла
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Наша рецензия
Вдали от технологий и простых радостей человека цивилизации  уже долгие годы существует религиозная коммуна. Времена тяжелые: земли давно стали бесплодными, голодают и медленно сходят с ума все избравшие путь аскезы и лишений. Молитвы и воззвания к Господу помогают смириться и терпеть, но всему есть предел. Продовольственный кризис не подкосил разве что Агату (Катрин Уокер), участок которой дает свои плоды с завидной регулярностью. Соседи изводят себя завистью, невзначай проходят мимо…
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