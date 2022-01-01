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Malice

Готова на все, 1993

1993 / Канада / США
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13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
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О фильме

Молодая супружеская пара Энди и Трейси решает завести ребенка. Но внезапно у Трейси начинается приступ боли, и ее привозят в больницу, где хирург Джед Вилл делает ей операцию, после которой она становится бесплодной. Трейси расстается с мужем, т.к. именно он дал разрешение на эту операцию, пытаясь спасти жизнь самой Трейси. Теперь Трейси должна получить по страховке 20 млн. долларов. Но Энди неожиданно узнает, что является стерильным. Это открытие становится первым шагом к раскрытию ловко задуманной аферы...

7.1 Оцените
13 голосов Рейтинг IMDb: 6.4
Продолжительность 1 час 47 минут
Год выпуска 1993
Премьера в России 29 сентября 1993
Премьера в мире 29 сентября 1993
Возраст 16+
Режиссер
Хэролд Беккер
В ролях
Алек Болдуин
Алек Болдуин
Николь Кидман
Николь Кидман
Билл Пуллман
Билл Пуллман
Биби Ньюирт
Энн Бэнкрофт
Все актеры и съемочная группа
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Постер фильма Готова на все 2 постера
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