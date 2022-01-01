Готова на все, 1993

Молодая супружеская пара Энди и Трейси решает завести ребенка. Но внезапно у Трейси начинается приступ боли, и ее привозят в больницу, где хирург Джед Вилл делает ей операцию, после которой она становится бесплодной. Трейси расстается с мужем, т.к. именно он дал разрешение на эту операцию, пытаясь спасти жизнь самой Трейси. Теперь Трейси должна получить по страховке 20 млн. долларов. Но Энди неожиданно узнает, что является стерильным. Это открытие становится первым шагом к раскрытию ловко задуманной аферы...