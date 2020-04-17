Зеркала: Инкарнация, 2020

Мистические фильмы ужасов притягивают внимание зрителей уже много лет, и интерес к ним, кажется, не угасает. Поэтому режиссеры со всего мира неустанно эксплуатируют темы таинственных домов, призраков и даже зеркал. Не стал исключением дуэт постановщиков Эндрю и Уэдона, которые представили на суд критиков картину «Зеркала: Инкарнация».
Сюжет рассказывает о двух юных сестричках (Эдди Миллер и Элизабет Биркнер), которые оказываются в доме своей тети Бэт после смерти родителей. Сначала далекая тетушка отказывается принимать у себя в доме родственниц, но ее убеждают в том, что девочкам больше не с кем жить. Тогда она неохотно соглашается, но устанавливает свои правила: никогда ни при каких обстоятельствах девочкам нельзя спускаться в подвал. Его дверь всегда должна быть закрытой.
Одна из сестер думает, что слышит покойную маму, и решает нарушить правило, отправившись в подвал. Там она находит очень странную комнату, где стоит несколько зеркал, плотно завешенных тканью. Клэр уверена, что увидит в одном из них маму, но вместо этого в мир приходит нечто иное, способное навсегда изменить жизнь обитателей этого дома.
Композитор Кристиан Дэвис, написавший музыку к фильму, начинал свою карьеру в компании Remote Control Studios Ханса Циммера, занимающейся написанием музыки к фильмам и видеоиграм.
Композитор Кристиан Дэвис и один из режиссеров Эндрю Микам хотели дать дому «голос» в саундтреках. Поэтому для записи были использованы в том числе звуки закипающего чайника, звяканье столовых приборов и дребезжание мотора бензопилы.
По словам актера Филипа Броди, почти весь фильм снимался в ночное время, что создавало особую атмосферу ужаса на площадке.
Режиссер Эндрю Микам и актер Филип Броди уже работали вместе над фильмом «Мифика: Некромант», продюсером которого был Микам.
Актриса Элизабет Биркнер, которой на момент съемок было 10 лет, сама выполняла все трюки.
На стадии постпродакшн арт-директор фильма Джастин Патридж вдохновлялся «Сиянием» 1980 года.
Сценарий «Зеркал: Инкарнация» был одним из нескольких, разработанных совместно Эндрю Микамом и Мэттью Уидоном.
Мэттью Уидон родился в семье сценаристов. Самым известным в его семье является его младший брат Джосс, работавший над двумя фильмами о «Мстителях» и «Лигой справедливости». Мэттью Уидон поведал, что, работая над «Зеркалами: Инкарнация», он обращался за помощью к братьям.
По словам режиссеров, очень маленький бюджет не помешал работе над фильмом, напротив, сделал ее более продуктивной.
После смерти матери двух девочек отправляют в таинственный и мрачный дом их тети, где занавешены все зеркала. В этих зеркалах заключена древняя сила, которая, влияя на мысли и поведение окружающих людей, пытается вырваться наружу и разрушить мир.
Уже на середине сеанса я читала новости в яндексе. Они и то были интереснее...