Зеркала: Инкарнация, 2020

Мистические фильмы ужасов притягивают внимание зрителей уже много лет, и интерес к ним, кажется, не угасает. Поэтому режиссеры со всего мира неустанно эксплуатируют темы таинственных домов, призраков и даже зеркал. Не стал исключением дуэт постановщиков Эндрю и Уэдона, которые представили на суд критиков картину «Зеркала: Инкарнация».

Сюжет рассказывает о двух юных сестричках (Эдди Миллер и Элизабет Биркнер), которые оказываются в доме своей тети Бэт после смерти родителей. Сначала далекая тетушка отказывается принимать у себя в доме родственниц, но ее убеждают в том, что девочкам больше не с кем жить. Тогда она неохотно соглашается, но устанавливает свои правила: никогда ни при каких обстоятельствах девочкам нельзя спускаться в подвал. Его дверь всегда должна быть закрытой.

Одна из сестер думает, что слышит покойную маму, и решает нарушить правило, отправившись в подвал. Там она находит очень странную комнату, где стоит несколько зеркал, плотно завешенных тканью. Клэр уверена, что увидит в одном из них маму, но вместо этого в мир приходит нечто иное, способное навсегда изменить жизнь обитателей этого дома.