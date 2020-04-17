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Зеркала: Инкарнация Зеркала: Инкарнация
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Зеркала: Инкарнация, 2020

2020 / США
3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
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Причины посмотреть Факты О фильме

Мистические фильмы ужасов притягивают внимание зрителей уже много лет, и интерес к ним, кажется, не угасает. Поэтому режиссеры со всего мира неустанно эксплуатируют темы таинственных домов, призраков и даже зеркал. Не стал исключением дуэт постановщиков Эндрю и Уэдона, которые представили на суд критиков картину «Зеркала: Инкарнация».

Сюжет рассказывает о двух юных сестричках (Эдди Миллер и Элизабет Биркнер), которые оказываются в доме своей тети Бэт после смерти родителей. Сначала далекая тетушка отказывается принимать у себя в доме родственниц, но ее убеждают в том, что девочкам больше не с кем жить. Тогда она неохотно соглашается, но устанавливает свои правила: никогда ни при каких обстоятельствах девочкам нельзя спускаться в подвал. Его дверь всегда должна быть закрытой.

Одна из сестер думает, что слышит покойную маму, и решает нарушить правило, отправившись в подвал. Там она находит очень странную комнату, где стоит несколько зеркал, плотно завешенных тканью. Клэр уверена, что увидит в одном из них маму, но вместо этого в мир приходит нечто иное, способное навсегда изменить жизнь обитателей этого дома.

Композитор Кристиан Дэвис, написавший музыку к фильму, начинал свою карьеру в компании Remote Control Studios Ханса Циммера, занимающейся написанием музыки к фильмам и видеоиграм.

Композитор Кристиан Дэвис и один из режиссеров Эндрю Микам хотели дать дому «голос» в саундтреках. Поэтому для записи были использованы в том числе звуки закипающего чайника, звяканье столовых приборов и дребезжание мотора бензопилы.

По словам актера Филипа Броди, почти весь фильм снимался в ночное время, что создавало особую атмосферу ужаса на площадке.

Режиссер Эндрю Микам и актер Филип Броди уже работали вместе над фильмом «Мифика: Некромант», продюсером которого был Микам.

Актриса Элизабет Биркнер, которой на момент съемок было 10 лет, сама выполняла все трюки.

На стадии постпродакшн арт-директор фильма Джастин Патридж вдохновлялся «Сиянием» 1980 года.

Сценарий «Зеркал: Инкарнация» был одним из нескольких, разработанных совместно Эндрю Микамом и Мэттью Уидоном.

Мэттью Уидон родился в семье сценаристов. Самым известным в его семье является его младший брат Джосс, работавший над двумя фильмами о «Мстителях» и «Лигой справедливости». Мэттью Уидон поведал,  что,  работая над «Зеркалами: Инкарнация», он обращался за помощью к братьям.

По словам режиссеров, очень маленький бюджет не помешал работе над фильмом, напротив, сделал ее более продуктивной.

После смерти матери двух девочек отправляют в таинственный и мрачный дом их тети, где занавешены все зеркала. В этих зеркалах заключена древняя сила, которая, влияя на мысли и поведение окружающих людей, пытается вырваться наружу и разрушить мир.

3.8 Оцените
14 голосов Рейтинг IMDb: 4.2
Продолжительность 1 час 26 минут
Год выпуска 2020
Премьера в России 30 июля 2020
Премьера онлайн 17 апреля 2020
Премьера в мире 17 апреля 2020
Возраст 18+
Прокатчик World Pictures
Режиссер
Эндрю Мечэм
Эндрю Мечэм
В ролях
Эдди Миллер
Эдди Миллер
Элизабет Биркнер
Элизабет Биркнер
Джен Броберг
Джен Броберг
Филип Броди
Филип Броди
Эйми-Линн Чедвик
Все актеры и съемочная группа
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Зеркала: Инкарнация
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Наша рецензия
После трагической гибели матери две сестры вынуждены переехать в большой и пугающий фамильный дом. В нем живет их родная тетя, которую они никогда раньше не видели. Знакомство сложно назвать радушным. К неприветливости и отстраненности хозяйки добавляется большой набор правил. Первым делом новым постояльцам запрещают подходить к таинственной, всегда закрытой двери в подвал и советуют не обращать внимания на пугающие шорохи. Спрятанные зеркала только усиливают тревогу девочек, тяжело привыкающих…
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marysweden 15 августа 2020, 13:04
Неинтересный, примитивный фильм.
Уже на середине сеанса я читала новости в яндексе. Они и то были интереснее...
Рахэль Сигута 6 августа 2020, 17:12
Вообще странный не понятный фильм, не понятный сюжет! Весь фильм одно и тоже показывали !
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После карантина: раскрыты первые кассовые сборы кинотеатров в России Цифры ожидаемо скромные. 
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3 августа 2020 16:27
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