Постер фильма Черные призраки
1 постер
Киноафиша Фильмы Черные призраки

Черные призраки

Trans Somnium 18+
Напомним о выходе в прокат

О фильме

При попытке встретиться со своей умершей подругой Майя во время оккультного ритуала пробуждает тёмные силы, что приводит к катастрофическим результатам. Она открывает портал в ад и теперь, чтобы выжить, ей придётся сражаться против группы злобных и беспощадных духов, которые превращают реальность в кошмар наяву.

Страна Швеция
Продолжительность 1 час 38 минут
Год выпуска 2015
Премьера в мире 8 августа 2015
Дата выхода
8 августа 2015 Швеция
Производство Intravex, Swesoundstudios,
Другие названия
Trans Somnium, Black Ghosts, ブラック・ゴースト 異次元の扉

Рейтинг фильма

4.2
Оцените 11 голосов
3.6 IMDb
Написать отзыв
Смотреть в кино Сейчас фильм не показывают в кино, но мы можем прислать вам сообщение, когда этот фильм снова появится в прокате

Отзывы о фильме

Stephen Guerrero 26 декабря 2025, 08:51
Похоже, нас ждет увлекательное время, поскольку двое друзей впускают в свою жизнь озорные выходки, причем делают это не только добровольно, но и с… Читать дальше…
