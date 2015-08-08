При попытке встретиться со своей умершей подругой Майя во время оккультного ритуала пробуждает тёмные силы, что приводит к катастрофическим результатам. Она открывает портал в ад и теперь, чтобы выжить, ей придётся сражаться против группы злобных и беспощадных духов, которые превращают реальность в кошмар наяву.