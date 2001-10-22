Планета Ка-ПЭКС, 2001

Прот — загадочный пациент психиатрической больницы, который утверждает, что прибыл он на Землю с далекой планеты К-РАХ. Естественно, что у него, как он сам считает, особая миссия. И поэтому Прот не устает терпеливо объяснять всем, чем жизнь на Земле отличается от жизни на К-РАХ. Его психиатр Пауэлл обоснованно считает, что столкнулся с еще одним сумасшедшим. Сомнения у врача-скептика усиливаются, когда безобидный на первый взгляд пациент заявляет, что собирается вернуться на свою планету уже в конце лета... За несколько дней до даты объявленного старта, все пациенты начинают бешеное соревнование за право улететь с пришельцем. Доктор Пауэлл, тем не менее, по-прежнему ничему не верит и старается сорвать маску лжи со своего упрямого пациента, пока не стало слишком поздно. Но в том то и дело, что он уже не в силах что-либо изменить. И вот тогда Пауэлл начинает сомневаться в истинах, которые он проповедовал всю свою жизнь. Теперь он должен спросить себя, может ли Прот быть действительно реальным существом, или же это действительно только плод чьего-то воспаленного воображения? Но в том-то и дело, что как только он пытается проникнуть в раковину упрямства, в которой спрятался Прот, он понимает, что его собственная и неуязвимая, вполне устоявшаяся жизнь начинает разрушаться. А самое главное, он догадывается, как мало времени нужно любому человеку, чтобы кардинально изменить свой взгляд на мир и понять, кто же он есть на самом деле.