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Марионетка Марионетка
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Marionette

Марионетка, 2020

2020 / Нидерланды / Люксембург
5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
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Марианна – опытный психиатр, специализирующийся на детских проблемах. В ее жизни недавно произошла трагедия – внезапная смерть мужа. После тяжелого потрясения женщина меняет обстановку и переезжает из Соединенных Штатов в Шотландию, чтобы с головой погрузиться в работу. Ее очередной пациент – Мэнни, замкнутый и неразговорчивый мальчик. Десятилетний ребенок верит, что может управлять будущими событиями с помощью своих рисунков. Он создает на бумаге кошмарные, пугающие сюжеты. Сначала доктор думает, что картины – всего лишь проявление больного воображения Мэнни, который нуждается в терапии. Но позже созданные им рисунки начинают сбываться: в жизни психиатра происходит то, что мальчик уже нарисовал. Когда женщина задумывается о консультации с бывшим врачом Мэнни, она узнает, что доктор попал в психиатрию и совершил самоубийство, выбрав самый мучительный способ уйти из жизни. Ее реальность рушится, и Марианна, одержимая сложным случаем, постепенно утрачивает контроль над своей жизнью.

В основу «Марионетки» легла короткометражка этого же режиссера. За «Марионеточный мир» ван Стриен получил награду на кинофестивале в Нидерландах и стал номинантом «Оскара» в категории лучшей режиссуры. По сути, фильм является перезапуском этой работы, но с более расширенным сюжетом.

Премьера фильма состоялась в конце сентября, во время пандемии, на Голландском фестивале. Организаторы мероприятия предприняли все нужные меры для профилактики заражений. Массовое скопление людей было недопустимо, поэтому первый показ «Марионеток» прошел в 90 кинотеатрах одновременно. На это пошли, чтобы увеличить аудиторию. Актерский состав не из Нидерландов не смог присутствовать из-за ограничений на межгосударственные перемещения, наложенных карантином – некоторым пришлось здороваться с публикой с экрана, записав свое обращение на видео.

Исполнительница главной роли, Текла Рютен – актриса из Нидерландов, ставшая популярной после съемок в драме «Залечь на дно в Брюгге» режиссера МакДона.

Фильм был снят не с первой попытки. Когда режиссер пытался создать картину по этому сюжету в прошлый раз, съемки провалились.

Текла Рютен, участвуя в съемках «Марионетки», еще была кормящей мамой для своего второго ребенка. Во время мировой премьеры она поделилась с публикой своими мыслями об этом. По словам актрисы, если уж съемки в таком фильме получилось совместить со вскармливанием – значит, с ним можно совместить вообще любую работу.

Критики отмечают сходство сюжетного повествования с фильмом «Шестое чувство». По словам экспертов, режиссер попытался представить явление «пугающих детей», классический ход в фильмах ужасов, с новой стороны.

Мальчика, обладающего даром руководить будущими событиями, сыграл Элайджа Вульф. Это вторая работа в кинематографе в его жизни. До этого он три года назад сыграл девятилетнего Томми во второй части культового фильма «На игле».

У Элайджи Вульф врожденная гетерохромия – один глаз актера отчетливо голубой, второй – зеленовато-карего оттенка с пятнами на радужной оболочке. Эта достаточно редкая особенность сделала актера максимально подходящим на роль маленького зловещего персонажа мистического триллера.

Зрители высоко оценили игру Теклы Рютен и Элайджи Вульф, но многие отметили шаблонные ходы в сюжете и реализации задумки, в том числе –ребенка с пугающими рисунками в центре мистических событий, действия которого приводят к несчастьям.

Официальный слоган «Марионетки» – «Кто на самом деле дергает ниточки?».

Мэриан уже много лет успешно работает детским психотерапевтом, но знакомство c замкнутым 10-летним мальчиком Мэнни заставляет ее усомниться в своей компетентности, а после – в том, что реально. Все, что рисует ребенок, вскоре случается. Но это отнюдь не милые детские фантазии... А мрачные, леденящие душу сюжеты, герои которых отныне – марионетки в неведомой никому игре.

5.8 Оцените
10 голосов Рейтинг IMDb: 5.9
Продолжительность 1 час 52 минуты
Год выпуска 2020
Премьера онлайн 28 сентября 2020
Премьера в мире 28 сентября 2020
Режиссер
Элберт ван Стриен
В ролях
Питер Муллан
Питер Муллан
Билл Патерсон
Билл Патерсон
Текла Рютен
Текла Рютен
Иман Эллиотт
Иман Эллиотт
Сэм Хэзелдайн
Сэм Хэзелдайн
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Отзывы о фильме Обсудить в чате
Павел Куличенко 5 марта 2023, 20:02
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