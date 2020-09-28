Марионетка, 2020

В основу «Марионетки» легла короткометражка этого же режиссера. За «Марионеточный мир» ван Стриен получил награду на кинофестивале в Нидерландах и стал номинантом «Оскара» в категории лучшей режиссуры. По сути, фильм является перезапуском этой работы, но с более расширенным сюжетом.

Премьера фильма состоялась в конце сентября, во время пандемии, на Голландском фестивале. Организаторы мероприятия предприняли все нужные меры для профилактики заражений. Массовое скопление людей было недопустимо, поэтому первый показ «Марионеток» прошел в 90 кинотеатрах одновременно. На это пошли, чтобы увеличить аудиторию. Актерский состав не из Нидерландов не смог присутствовать из-за ограничений на межгосударственные перемещения, наложенных карантином – некоторым пришлось здороваться с публикой с экрана, записав свое обращение на видео.

Исполнительница главной роли, Текла Рютен – актриса из Нидерландов, ставшая популярной после съемок в драме «Залечь на дно в Брюгге» режиссера МакДона.

Фильм был снят не с первой попытки. Когда режиссер пытался создать картину по этому сюжету в прошлый раз, съемки провалились.

Текла Рютен, участвуя в съемках «Марионетки», еще была кормящей мамой для своего второго ребенка. Во время мировой премьеры она поделилась с публикой своими мыслями об этом. По словам актрисы, если уж съемки в таком фильме получилось совместить со вскармливанием – значит, с ним можно совместить вообще любую работу.

Критики отмечают сходство сюжетного повествования с фильмом «Шестое чувство». По словам экспертов, режиссер попытался представить явление «пугающих детей», классический ход в фильмах ужасов, с новой стороны.

Мальчика, обладающего даром руководить будущими событиями, сыграл Элайджа Вульф. Это вторая работа в кинематографе в его жизни. До этого он три года назад сыграл девятилетнего Томми во второй части культового фильма «На игле».

У Элайджи Вульф врожденная гетерохромия – один глаз актера отчетливо голубой, второй – зеленовато-карего оттенка с пятнами на радужной оболочке. Эта достаточно редкая особенность сделала актера максимально подходящим на роль маленького зловещего персонажа мистического триллера.

Зрители высоко оценили игру Теклы Рютен и Элайджи Вульф, но многие отметили шаблонные ходы в сюжете и реализации задумки, в том числе –ребенка с пугающими рисунками в центре мистических событий, действия которого приводят к несчастьям.

Официальный слоган «Марионетки» – «Кто на самом деле дергает ниточки?».